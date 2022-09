Dziś odbędzie się IV Parada Psów Wrocławskich „Hau are you?”. Ulicami miasta przejdą właściciele czworonogów ze swoimi pupilami. Ta akcja ma pokazać jak wspaniałymi przyjaciółmi człowieka są psy i zachęcić do adopcji zwierzaków czekających na nowy dom w schronisku.

/ TOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu / Internet

Zachęcamy wszystkich do pochwalenia się swoimi podopiecznymi, zarówno tymi rasowymi, jak i wielorasowymi, do spędzenia fajnego czasu w takim gronie miłośników zwierząt - zaprasza Aleksandra Cukier, rzeczniczka TOZ Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu.

Parada jest dedykowana tym, którzy chcą przyjść ze swoimi psimi przyjaciółmi, ale też tym, którzy psów nie mają albo ich czworonogi są lękliwe i zostaną w domu. Zapraszamy osoby z psami i bez nich, które psy kochają i chcą to pokazać publicznie - dodaje.

/ TOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu / Internet

Zbiórka zaczyna się o godzinie 11:00 na Placu Wolności, przy Narodowym Forum Muzyki. Stamtąd około godz. 11:30 parada ruszy ulicami centrum Wrocławia. Fajnie to wygląda, kiedy psiaki wraz z opiekunami mają okazję, aby takie ważne, często zakorkowane ulice przejąć i mieć je na wyłączność. Idziemy spacerem razem na Wyspę Słodową. Tam odbędzie się piknik z atrakcjami - mówi Aleksandra Cukier.

Wśród atrakcji będą stoiska z poradami specjalistów, pokaz pierwszej psiej pomocy, konkursy z nagrodami dla psiaków i ich opiekunów, bazarek wrocławskiego schroniska, animacje dla dzieci, fotobudka czy foodtrucki.

Celów parady jest wiele, ale ten najważniejszy to promocja adopcji psów z wrocławskiego schroniska. Obecnie jest ich tam ponad 150.