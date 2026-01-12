Europoseł Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun nie zostanie we wtorek przesłuchany przez wrocławską prokuraturę ws. incydentu w szpitalu w Oleśnicy. Polityk jest na zwolnieniu lekarskim po operacji oka.

Europoseł Grzegorz Braun / Paweł Supernak / PAP

Grzegorz Braun 16 kwietnia 2025 r. wtargnął do Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy i próbował uniemożliwić pracę ginekolożce Gizeli Jagielskiej, która przeprowadziła "indukcję asystolii płodu" (wbicie igły do serca z podaniem chlorku potasu). Jak mówił, dokonywał obywatelskiego zatrzymania.

W śledztwie prowadzonym przez wrocławską prokuraturę do tej pory postawiono zarzuty działaczce Konfederacji Korony Polskiej Marcie C. Odpowie ona za pozbawienie wolności lekarki Gizeli Jagielskiej poprzez uniemożliwienie jej opuszczenia gabinetu lekarskiego. Śledczy zarzucają jej również, że naruszyła nietykalność cielesną lekarki.

Parlament Europejski 13 listopada 2025 r. opowiedział się za uchyleniem immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi. Wniosek o uchylenie immunitetu Braunowi skierował ówczesny prokurator generalny i minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Podstawą były m.in. zarzuty pozbawienia wolności, naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia i pomówienia lekarki Gizeli Jagielskiej, które prokuratura chce postawić europosłowi.

Grzegorz Braun miał zostać przesłuchany we wtorek i usłyszeć zarzuty. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Karolina Stocka-Mycek poinformowała, że przesłuchanie lidera Konfederacji Korony Polskiej zostało przesunięte w czasie. Dziś do prokuratury trafiła oficjalna informacja o zwolnieniu lekarskim polityka.

Kolejny termin przesłuchania nie został jeszcze wyznaczony - powiedziała prok. Stocka-Mycek. Najprawdopodobniej odbędzie się ono pod koniec stycznia albo na początku lutego.

Fakt przebywania Brauna na zwolnieniu lekarskim po operacji oka potwierdził PAP jego obrońca - mec. Krzysztof Łopatowski.