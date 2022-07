Blisko 300 dzieł graficznych słynnego Salvadora Dalego zamkniętych w kilkanaście cykli można zobaczyć na wystawie w Muzuem Sztuki Mieszczańskiej w Starym Ratuszu we Wrocławiu. Wśród nich znajdują się prawdziwe rarytasy jak choćby ilustracje z cyklu "Alicja w krainie czarów" czy "Boska Komedia".

/ Muzeum Sztuki Mieszczańskiej we Wrocławiu / Materiały prasowe

Na wystawie ich uzupełnieniem są prace trójwymiarowe ujęte w zbiór recept na nieśmiertelność oraz ekstrawagancki kufer medyczny, przywołujący na myśl wytwory rzemieślnicze.

Większość prac powstała na przestrzeni dwudziestolecia 1955-1975, ale pokazywane są również dwa cykle z lat 1930. Na wystawie można prześledzić różne style w jakich swoje dzieła kreował wybitny Katalończyk - od poddających się regułom grafik monochromatycznych przestawień, bo bardzo malarskie sceny. Wszystkie prezentowane dzieła są sygnowane i pochodzą z prywatnej kolekcji.

Wystawę można oglądać do końca roku od środy do soboty w godzinch od 11 do 17 i w niedzielę od 10 do 18.

Salvador Dalí to jeden z bardziej rozpoznawalnych artystów XX wieku. Postrzegany bywał jako skrajny ekscentryk. Urodził się w 1904 roku w Figueres w Katalonii. W 1921 roku rozpoczął studia w Królewskiej Akademii Sztuki w Madrycie. Dwa razy został wydalony, nigdy też nie podszedł do egzaminów końcowych.

W 1928 roku przeprowadził się do Paryża. Za wstawiennictwem Joana Miró, stał się członkiem grupy surrealistów. Dalí w krótkim czasie stał się znaczącą postacią w tej grupie. W latach drugiej wojny światowej osiadł w Stanach Zjednoczonych. Poza tworzeniem wielu wywierających silne wrażenie obrazów, Dalí skupiał uwagę mediów.

W 1948 roku wraz ze swoją muzą Galą wrócili do Europy. W 1974 roku Dalí otworzył zaprojektowane przez siebie muzeum - Teatro Museo Dalí w rodzinnym mieście Figueres. Zmarł w 1989 roku w Figueres. Do jego najbardziej znanych dzieł należą poza obrazami także grafiki zebrane w tematyczne cykle.

