W ciągu 5 lat mają zakończyć się prace związane z odbudową zbiornika i zapory w Stroniu Śląskim. Zbiornik i wał ziemny zostały zniszczone wyniku powodzi w 2024 roku, kiedy woda przelała się przez zaporę. Na tę chwilę Wody Polskie ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji. Projekt zostanie przygotowany w kilku wariantach, z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz koniecznych zabezpieczeń.

Zniszczona tama w Stroniu Śląskim / Maciej Kulczyński / PAP

Wody Polskie ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji odbudowy zbiornika przeciwpowodziowego w Stroniu Śląskim. Całość ma się zakończyć w ciągu 5 lat.

Inwestycja obejmuje różne warianty odbudowy, z uwzględnieniem nowoczesnych technologii i pełnej dokumentacji technicznej.

Trwają negocjacje dotyczące finansowania projektu, a prokuratura nadal prowadzi śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy z września 2024 roku.

Przetarg na dokumentację: Różne warianty odbudowy

Wody Polskie ogłosiły właśnie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Stroniu Śląskim. Zwycięzca przetargu będzie miał 24 miesiące na przygotowanie pełnej dokumentacji.

Ma ona obejmować zarówno wariant odbudowy istniejącej zapory, jak i jej całkowitej przebudowy czy zastosowania nowych technologii zabezpieczających. W ramach projektu powstaną również szczegółowe opracowania geotechniczne, geologiczne, hydrogeologiczne oraz plan organizacji ruchu na czas prowadzenia prac.

Odbudowa zbiornika przeciwpowodziowego to kosztowna inwestycja, dlatego obecnie trwają negocjacje z Bankiem Światowym oraz Bankiem Rozwoju Rady Europy. Pozyskanie środków finansowych na realizację projektu ma kluczowe znaczenie dla terminowego rozpoczęcia i zakończenia prac. Władze podkreślają, że inwestycja jest niezbędna, aby uchronić okoliczne miejscowości przed podobnymi katastrofami w przyszłości.

Odbudowa tamy w Stroniu Śląskim (marzec 2025) / Maciej Kulczyński / PAP

Śledztwo w sprawie katastrofy: Prokuratura nadal bada przyczyny

Po dramatycznych wydarzeniach z września 2024 roku Prokuratura Okręgowa w Świdnicy powołała specjalny zespół śledczych, który prowadzi postępowanie dotyczące przerwania wału ziemnego. Dochodzenie toczy się w kierunku nieumyślnego spowodowania katastrofy budowlanej. Kluczowym elementem śledztwa będzie obszerna opinia biegłych, która ma wyjaśnić przyczyny przerwania zapory. Ekspertyza powinna być gotowa na początku przyszłego roku. Do tej pory nikomu nie postawiono zarzutów, jednak wyniki śledztwa mogą mieć wpływ na przyszłe decyzje dotyczące budowy i zabezpieczeń obiektów hydrotechnicznych.

Wydarzenia ostatnich lat pokazują, jak istotne jest skuteczne zabezpieczanie terenów narażonych na powodzie. Odbudowa zbiornika w Stroniu Śląskim to inwestycja, która ma nie tylko odtworzyć zniszczony obiekt, ale również wdrożyć nowoczesne rozwiązania zapobiegające podobnym katastrofom w przyszłości. Ważne są zarówno kwestie techniczne, jak i finansowe oraz organizacyjne, które mają zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom regionu.

Katastrofa w Stroniu Śląskim: Skutki ubiegłorocznej powodzi

We wrześniu ubiegłego roku Stronie Śląskie, a także pobliskie miejscowości Lądek-Zdrój i Radochów, zostały dotknięte gwałtowną powodzią. Spiętrzone wody potoku Morawka rozmyły ziemny wał zbiornika przeciwpowodziowego, co doprowadziło do przerwania zapory i zalania znacznej części miasta. Woda wdarła się do domów, niszcząc infrastrukturę i powodując znaczne straty materialne. Bezpośrednio po katastrofie wyrwa w wale została zabezpieczona, jednak konieczność odbudowy całego obiektu stała się priorytetem dla władz lokalnych i krajowych.

Jak podkreślają przedstawiciele Wód Polskich, wybór ostatecznego rozwiązania zostanie dokonany po szczegółowej analizie technicznej. Realizacja działań projektowych przewidziana jest na lata 2026-2027. Z kolei zakończenie prac budowlanych planowane jest na 2029 rok.