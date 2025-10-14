Trzech mężczyzn w wieku 18, 24 i 43 lata zostało zatrzymanych przez częstochowską policję w związku z brutalnym pobiciem 66-latka. Do zdarzenia doszło 8 października przy al. Armii Krajowej w Częstochowie. Jeden z napastników ranił ofiarę nożem. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 24-latka, a dwaj pozostali zostali objęci policyjnym dozorem. Grozi im do 8 lat więzienia.

Zatrzymanie podejrzanych / Komenda Miejska Policji w Częstochowie / Policja

Trzech mężczyzn w wieku 18, 24 i 43 lata zostało zatrzymanych przez policję w związku z brutalnym pobiciem 66-latka w Częstochowie.

Jeden z napastników ranił ofiarę nożem; sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 24-latka, przy którym znaleziono narzędzie.

Podejrzanym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności; śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa Północ w Częstochowie.

Napad na 66-latka w Częstochowie: Szczegóły zdarzenia

Do dramatycznych wydarzeń doszło w środę 8 października ok. godz. 21:00 przy al. Armii Krajowej w Częstochowie. Ustalono, że 66-letni mężczyzna został niespodziewanie zaatakowany przez trzech napastników. Przestępcy użyli niebezpiecznego narzędzia - jeden z nich zranił ofiarę nożem w okolicę uda. Poszkodowany trafił do szpitala, gdzie udzielono mu niezbędnej pomocy medycznej.

Szybka reakcja policji i zatrzymanie podejrzanych

Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce błyskawicznie przyjechali policjanci z Częstochowy, którzy natychmiast rozpoczęli poszukiwania sprawców. Dysponując jedynie szczątkowym rysopisem, funkcjonariusze w krótkim czasie namierzyli dwóch mężczyzn odpowiadających opisowi. Okazali się nimi bracia w wieku 18 i 24 lat, znani lokalnej policji ze środowiska pseudokibiców. Podczas zatrzymania u starszego z nich znaleziono nóż, którym najprawdopodobniej zadano cios 66-latkowi. Co więcej, 24-latek był osobą poszukiwaną przez sąd do odbycia kary zastępczej 150 dni pozbawienia wolności.

Trzeci z napastników, 43-letni mieszkaniec Częstochowy, został zatrzymany przez inny patrol przy ul. Wodzickiego. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Najstarszy z zatrzymanych odpowie również za wcześniejsze groźby karalne kierowane wobec obcokrajowca, a 24-latek za naruszenie nietykalności cielesnej innego mężczyzny.

Areszt dla jednego z podejrzanych

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Północ w Częstochowie sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu 24-latka. Pozostali dwaj napastnicy zostali objęci policyjnym dozorem. Za popełnione przestępstwa mężczyznom grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa Północ w Częstochowie.