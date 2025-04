Prokuratura Okręgowa w Legnicy (woj. dolnośląskie) postawiła zarzuty dwóm wychowawczyniom przedszkolnym, oskarżając je o narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W sierpniu 2024 r. czteroletni chłopiec połknął leki psychotropowe znalezione na terenie placówki.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Do zdarzenia doszło pod koniec sierpnia 2024 roku w jednym z lubińskich przedszkoli, kiedy dzieci bawiące się na placu zabaw, należącym do placówki, znalazły przy płocie blister z tabletkami psychotropowymi. Jeden z chłopców połknął nieustaloną ilość leków. Wychowawczyni zauważyła blister w ręku dziecka, ale jedynie wyrzuciła go do śmieci.

Sytuacja stała się poważna, gdy matka chłopca odebrała go z przedszkola. Dziecko słaniało się na nogach, ale przedszkolanki nie poinformowały jej o możliwym zażyciu leków. Dopiero po przywiezieniu dziecka do wrocławskiego szpitala, około godziny 19, personel medyczny dowiedział się o potencjalnym zagrożeniu. Chłopiec trafił na oddział intensywnej terapii.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy, prok. Liliana Łukasiewicz, przekazała, że wychowawczynie są podejrzane o nieprawidłowy nadzór nad dzieckiem oraz o zaniechanie informowania matki i służb ratunkowych o możliwości zażycia leku przez chłopca.

Z opinii biegłego wynika, że szybsze poinformowanie personelu medycznego mogłoby przyspieszyć podjęcie działań ratowniczych, takich jak płukanie żołądka czy płynoterapia. Na szczęście chłopiec nie doznał trwałych uszkodzeń narządów.

Wychowawczynie nie przyznały się do winy i odmówiły składania wyjaśnień. Grozi im teraz do 5 lat więzienia.