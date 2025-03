Jeszcze niedawno szare, bure i puste. Dziś kolorowe, z placem zabaw, boiskiem, zielenią i trybuną. Podwórko na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu przeszło rewolucję. Mieszkańcy mieli w tym swój ogromny udział. To dzięki ich solidarności i determinacji udało się spełnić marzenie dzieci z osiedla.

Dzięki inicjatywie mieszkańców powstało miejsce wspólnej zabawy / Martyna Czerwińska / RMF FM

Czasami, aby pobudzić wyobraźnię i chęć działania wystarczy ziarenko. W tym przypadku ziarenkiem okazał się... jeż. Siedmiometrowy, kolczasty, choć dmuchany jeż, który przywiozła ze sobą znad morza artystka - Iza Rutkowska.

Zobaczyłam to podwórko i wiedziałam, że to będzie jego dom. Chodziłam od mieszkania do mieszkania, pukałam do wszystkich i informowałam, że za kilka dni go przywiozę, będą mogły na nim skakać dzieci z pobliskich kamienic. Dla mnie był to projekt artystyczny, a dla nich fajna zabawa. Codziennie trzeba było go nadmuchać od nowa, wszyscy byli chętni do pomocy - opowiada artystka RMF FM.

Dmuchaniec zrobił furorę wśród najmłodszych, ale sprowokował też do wyjścia na skwer starszych mieszkańców. Wtedy zaczęły się rodzić pomysły - jak można zagospodarować pusty plac, gdzie pisać wnioski, jak we własnym zakresie uporządkować teren. Machina ruszyła, a w międzyczasie mieszkańcy zaczęli się integrować. Coraz częściej powstawały oddolne inicjatywy - np. warsztaty manualne, dzieci robiły z koralików... jeże. Kiedy wystartowała kolejna edycja programu Wrocławski Budżet Obywatelski, sąsiedzi złożyli wniosek o budowę placu zabaw i boiska. Nie udało się, pomysł nie zebrał wystarczającego poparcia wrocławian. Ale nikt się nie poddał i szybko się okazało, że to była dobra decyzja.

Podwórko Wszystkich Mieszkańców gotowe

Rewolucja podwórka pomiędzy ulicami Komuny Paryskiej, Mierniczą, Łukasińskiego i Prądzyńskiego na Przedmieściu Oławskim ruszył w kwietniu 2024. Tym razem udało się zebrać potrzebną liczbę głosów w programie WBO. Pozostałą część pieniędzy dołożyło miasto. Łącznie to 3,5 miliona złotych.

Za te pieniądze udało się wybudować plac zabaw dla najmłodszych na miękkiej, bezpiecznej nawierzchni, wielofunkcyjne boisko i siłownię zewnętrzną. Pojawiła się też drewniana trybuna do sąsiedzkich spotkań i sporo zieleni.

Podwórko Wszystkich Mieszkanców / Martyna Czerwińska / RMF FM

Skwer dostał nazwę Podwórka Wszystkich Mieszkańców i właśnie został otwarty. Wcześniej tu była pustka, teraz mamy gdzie kopać piłkę, strasznie nam się tu podoba, nie możemy przestać się cieszyć, to było nasze marzenie. Jest nawet lepiej niż to sobie wyobrażaliśmy - mówi 6-letni Filip. Iza Rutkowska, która zainicjowała przedsięwzięcie mówi, że inwestycja jest dowodem na to, że aby móc trzeba chcieć.

Można siedzieć z założonymi rękami i narzekać, że nikt nic nie robi, że nic się nie dzieje, a można wziąć sprawy w swoje ręce. Niektórzy mnie pytają: czy to sprawiedliwe, że jedno podwórko remontuje się za 3,5 miliona złotych, a drugie nie. Odpowiadam, że tak. Urzędnicy docenili aktywność i zaangażowanie tych ludzi. To jest ich wkład w ten remont. Zamiast marudzić, zrobili coś sami i mamy tego efekt - mówi reporterce RMF FM Martynie Czewińskiej.

Podwórko Wszystkich Mieszkańców / Martyna Czerwińska / RMF FM

To nie koniec remontów

Przykład idzie z góry. 6-letni Filip z Przedmieścia Oławskiego determinacji nauczył się najwyraźniej od pokolenia swoich rodziców.

Chciałbym zapytać prezydenta, czy mogę liczyć także na remont sąsiedniego podwórka, o tam - pokazuje naszej dziennikarce. Wiceprezydent stoi tu na boisku, możemy skorzystać z okazji, podejść do niego i zapytać - podpowiedziała chłopcowi Martyna Czerwińska. Ja już zapytałem, pan prezydent powiedział, że czeka na pomoc finansową - odpowiedział rezolutny 6-latek zaskoczonej reporterce.

Faktycznie Filip podbiegł do mnie i zaraz po tym jak zrobiliśmy sobie zdjęcie, zapytał, co dalej, czy może liczyć na remont, bo mieszka z drugiej strony podwórka. Tak, będzie drugi etap tej inwestycji, trochę mniejszy, ale ruszy już w drugiej połowie roku. Determinacja tych mieszkańców - począwszy od Filipa, jest dowodem na to, jak wielki wpływ mamy na nasze otoczenie. Zniszczone, powojenne podwórka zmieniają się na naszych oczach. Na metamorfozę czekają kolejne miejsca, powiedział RMF FM Jakub Mazur.

Tylko w tym roku na remonty i inwestycje w kilkunastu wrocławskich podwórzach Wrocław wyda co najmniej 58,5 miliona złotych. Do 2029 roku - łącznie przeszło ćwierć miliarda. Program modernizacji podwórek jest równoległy do #PoWROtyKamienic. Wrocław posiada jeden z największych zasobów kamienicznych w Polsce. Dysponuje także ogromną liczbą komunalnych wnętrz podwórkowych. W zarządzie Miasta jest ich blisko 950. Wiele tych wnętrz jest niewidocznych z ulicy. Przez to są kompletnie nieznane osobom, które nie mieszkają w pobliżu.

Remonty miejskich wnętrz podwórzowych w 2025 roku

I. Przewidywane do rozpoczęcia w 2025 roku (12 podwórek):

ZZK: Kościuszki-Pułaskiego-KomunyParyskiej-Prądzyńskiego (Przedmieście Oł.)

ZZK: Nobla-Pomorska-św. Wincentego-Rydygiera (Nadodrze)

ZZK: Jedności-Ołbińska-Kręta-Roosevelta-Słowiańska (Nadodrze)

ZZK: Nowowiejska-Barlickiego-Orzeszkowej-Wyszyńskiego (Ołbin)

ZZK: Prusa-Poniatowskiego-Oleśnicka-Żeromskiego (Ołbin)

ZZK: Braniborska-Dobra-Legnicka-Trzemeska (Szczepin)

ZZK: Nowa-Skargi (Stare Miasto)

ZZK: Hallera-Stalowowolska-Połaniecka-Mielecka (Gajowice)

ZZK: Szczęśliwa- Pereca-Lwowska-Jemiołowa (Gajowice)

WM: Wapienna-Gajowa-Kamienna-Przestrzenna (Huby)

WM: Komuny Paryskiej- Zgodna-pl. Zgody (Przedmieście Oł.)

WM: Piastowska-Sienkiewicza-Reja-Nowowiejska (Ołbin)

II. Trwające remonty (7 podwórek):

ZZK: Miernicza-Łukasińskiego-KomunyParyskiej-Prądzyńskiego (Przedmieście Oł.) - "Podwórko Wszystkich Mieszkańców"

ZZK: Nowowiejska-Daszyńskiego-Żeromskiego-Jedności Narodowej (Ołbin, przy udziale WBO)

ZZK: Paulińska-Rydygiera-Jagiellończyka-Chrobrego (Nadodrze, przy udziale WBO) - "Serce Nadodrza"

WM: Rozbrat-Sępa Szarzyńskiego-Prusa (Ołbin)

WM: Sępa Szarzyńskiego-Wyszyńskiego-Prusa-Sienkiewicza (Ołbin)

WM: Struga-Kraszewskiego-Zegadłowicza-Kleczkowska (Kleczków)

WM: Kromera-Bydgoska-Łąka Mazurska (Karłowice)

III. Odebrane prace w 2025 (3 podwórka):

ZZK: Dąbrowskiego-Kniaziewicza (Przedmieście Oł.)

ZZK: Ofiar Oświęcimskich-placSolny-Rynek-Świdnicka (Stare Miasto)

WM: Jaracza-Orzeszkowej-Wyszyńskiego-Nowowiejska (Ołbin)