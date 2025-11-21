Już w piątek, 21 listopada, rusza Wrocławski Jarmark Bożonarodzeniowy – jedno z największych tego typu wydarzeń w Polsce. W ubiegłym roku przyciągnął ponad 800 tysięcy odwiedzających. Tegoroczna edycja potrwa do 7 stycznia 2026 roku i tradycyjnie odbędzie się na Rynku oraz w jego okolicach. Teren jarmarku zostanie zabezpieczony betonowymi barierami.

Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu w 2023 r. / Maciej Kulczyński / PAP

Betonowe bariery i zamknięte ulice

To już dzisiaj. W piątek (21 listopada) we Wrocławiu rusza tradycyjny jarmark przedświąteczny.

W związku z ogromnym zainteresowaniem, ale także troską o bezpieczeństwo uczestników, organizatorzy wprowadzili w tym szereg nowych środków ostrożności.

Teren jarmarku zostanie zabezpieczony betonowymi barierami. Ponad 120 betonowych elementów stanie równolegle do ruchu pieszych wokół całego terenu jarmarku. Wszystkie drogi dojazdowe do Rynku będą zabezpieczone betonowymi zaporami oraz - w wybranych miejscach - specjalnymi zbiornikami wypełnionymi wodą - zapowiedziała wiceprezydent Wrocławia Renata Granowska.

Plac Solny wyłączony z ruchu kołowego

W czasie trwania jarmarku plac Solny zostanie zamknięty dla ruchu samochodowego. Wyjątek stanowią godziny poranne - od 5:00 do 10:00 - kiedy to możliwy będzie wjazd dla dostawców obsługujących jarmark, restauracje i sklepy.

Na wjeździe na plac Solny od ul. Gepperta oraz na Rynek od strony Kurzego Targu będą stały samochody straży miejskiej, aby umożliwić mieszkańcom kontrolowany dojazd do swoich budynków.

Dodatkowo, przy ul. Gepperta przewidziano miejsce na krótki postój (do 10 minut) z myślą o klientach kwiaciarni. W pozostałych godzinach dojazd do domów będzie możliwy wyłącznie dla mieszkańców.

Organizatorzy apelują, by na jarmark dojeżdżać komunikacją miejską. W przypadku zauważenia niepokojących sytuacji, należy niezwłocznie zgłaszać je straży miejskiej, policji lub straży pożarnej.



Wrocławski Jarmark Bożonarodzeniowy co roku przyciąga tłumy, które chcą poczuć magię świąt, kupić prezenty i spróbować świątecznych przysmaków.

Tegoroczne zmiany mają zapewnić bezpieczeństwo wszystkim odwiedzającym i sprawić, by wydarzenie przebiegło bez zakłóceń.