Ponad 13,5 tysiąca rowerów skradziono w Polsce w 2021 roku. Jak podaje policja, najwięcej jednośladów ginęło z budynków wielorodzinnych. Dobrym sposobem na uniknięcie kradzieży jest oznakowanie roweru. Akcję bezpłatnego znakowania zorganizowano dziś we Wrocławiu, obok galerii handlowej Magnolia Park przy ulicy Legnickiej.

/ KMP Wrocław / Materiały prasowe

Złodziej ocenia rower i ocenia ryzyko. Gdy widzi, że rower jest znakowany, to znaczy ma specjalną nalepkę, to najpewniej nie zdecyduje się na kradzież, gdyż taki jednoślad możemy bardzo łatwo sprawdzić i powiązać z prawdziwym właścicielem - mówi mł. asp. Łukasz Raczkowski z Wydziału Prewencji i Patrolowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Bezpłatna akcja znakowania rowerów jest kierowana do każdego cyklisty. Wystarczy wziąć ze sobą dowód osobisty oraz dowód zakupu roweru. Na każdy jednoślad naklejana jest specjalna nalepka, na której znajduje się hasło "Twój rower - Twoja własność" i unikatowy numer roweru oraz logo policji.

Kontrolując rower z taką nalepką, w naszym systemie widzimy od razu, kto jest jego właścicielem - tłumaczy mł. asp. Łukasz Raczkowski. Dodaje on także, że nalepka to nie jedyne zabezpieczenie, które policja oferuje rowerzystom.

Dodatkowo znakujemy rowery w co najmniej dwóch miejscach specjalnym flamastrem fluorescencyjnym. Miejsca tych oznaczeń znane są tylko nam i właścicielowi pojazdu - podkreśla policjant.