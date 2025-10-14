Sąd Okręgowy w Ostrołęce utrzymał w mocy wyrok skazujący 35-letniego mężczyznę, który po spowodowaniu wypadku w powiecie ostrowskim (woj. mazowieckie) uciekł z miejsca zdarzenia, pozostawiając w samochodzie ciężko rannego ojca. 67-latek zmarł w szpitalu. Wyrok jest prawomocny.

Zostawił rannego ojca po wypadku i uciekł. Jest wyrok, fot. zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, Elżbieta Edyta Łukasiewicz, sąd nie uwzględnił apelacji obrońcy i utrzymał w mocy zaskarżony wyrok z kwietnia tego roku.

W pierwszej instancji Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej skazał 35-latka na 8 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo mężczyzna został zobowiązany do wpłaty 8 tys. zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz nawiązki w wysokości 10 tys. zł na rzecz tego samego funduszu.

Sąd orzekł także dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Tragiczny wypadek na DK50

Do zdarzenia doszło 17 września 2024 roku na drodze krajowej nr 50 w pobliżu Nowej Grabownicy (Mazowieckie).

Po przyjeździe służb ratunkowych na miejscu był jedynie 67-letni pasażer pojazdu. Kierowca, którym był jego syn, zbiegł z miejsca wypadku. Rannego mężczyznę przewieziono do szpitala, jednak następnego dnia zmarł.

Policja zatrzymała 34-letniego (w chwili zatrzymania) syna zmarłego jeszcze tego samego dnia. Mężczyzna miał dożywotni sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.





Kierowca pod wpływem alkoholu

Po zatrzymaniu mężczyzna został przebadany na obecność alkoholu. Okazało się, że miał wtedy ponad promil alkoholu w organizmie.

Z ustaleń śledczych wynika, że kierowca peugeota nie zachował należytej ostrożności i nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. W wyniku tego samochód zjechał na pobocze, następnie do rowu i uderzył w drzewo.



34-latek usłyszał w prokuraturze zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz nieudzielenia pomocy. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt.

Teraz mężczyzna spędzi w więzieniu 8 lat, a dodatkowo nie będzie mógł już nigdy prowadzić pojazdów mechanicznych.