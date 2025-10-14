Przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu rozpocznie się w środę proces 20-letniego Filipa W., oskarżonego o dwa przestępstwa na szkodę małoletnich. Mężczyzna odpowiada za napaści na nastolatki, do których doszło w Rabce-Zdroju.

Filip W. w chwili zatrzymania / Grzegorz Momot / PAP

Rusza proces 20-letniego Filipa W., oskarżonego o brutalne ataki na nastolatki w Rabce-Zdroju.

Pierwszy zarzut dotyczy napaści na dziewczynkę poniżej 15 lat, próby zmuszenia jej do obcowania płciowego i spowodowania obrażeń.

Drugi zarzut to napaść na inną nastolatkę, którą przewrócił i dusił.

W środę przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu rusza proces 20-letniego Filipa W., który został oskarżony o popełnienie dwóch wobec małoletnich - poinformował rzecznik sądu, sędzia Bogdan Kijak. Sprawa dotyczy napaści na nastolatki w Rabce-Zdroju.

Pierwszy zarzut dotyczy ataku z 12 lutego bieżącego roku. Według ustaleń śledczych, Filip W. zaatakował dziewczynkę poniżej 15. roku życia, która szła do szkoły. Mężczyzna miał usiłować doprowadzić ją do obcowania płciowego, powodując przy tym obrażenia ciała naruszające funkcjonowanie organizmu na okres poniżej siedmiu dni.

Drugi zarzut odnosi się do zdarzenia z 28 listopada 2024 roku, również w Rabce-Zdroju. Prokuratura ustaliła, że oskarżony zaatakował przechodzącą nastolatkę, przewrócił ją na ziemię i dusił ręką. W tym przypadku na szczęście małoletnia nie odniosła poważnych obrażeń.

Nie przyznaje się do winy

W trakcie śledztwa Filip W. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Najpoważniejsze z przestępstw, o które jest oskarżony, zagrożone jest karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Policja zatrzymała 20-latka po drugim ataku. Jego tożsamość została ustalona na podstawie zapisu z monitoringu miejskiego. Początkowo Sąd Rejonowy w Nowym Targu zastosował wobec podejrzanego środki wolnościowe, w tym poręczenie majątkowe w wysokości 50 tys. zł oraz dozór policji. Po zażaleniu prokuratury Sąd Okręgowy zdecydował o zastosowaniu wobec 20-latka aresztu tymczasowego.