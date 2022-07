Robert Lewandowski przechodzi z Bayernu do Barcelony. Wielki transfer cieszy nie tylko kibiców, ale i właścicieli poprzednich klubów "Lewego". Znicz Pruszków po transferze Lewandowskiego może otrzymać nawet około dwóch milionów złotych ma podstawie mechanizmu solidarnościowego FIFA.

Robert Lewandowski / Shutterstock

W drugoligowym obecnie Zniczu kapitan polskiej reprezentacji stawiał pierwsze kroki w zawodowym futbolu.

Na co mazowiecki klub przeznaczy pieniądze z transferu Lewandowskiego? Na rozwój akademii piłkarskiej dla młodych graczy i pierwszego zespołu - tak zapowiada Sylwiusz Mucha-Orliński, dyrektor sportowy Znicza Pruszków, w rozmowie z dziennikarzem RMF FM.

Na pewno klub z dużym rozsądkiem podejdzie do tematu, bo klub chce się rozwijać, jest akademia, która ma dużo do zrobienia, jest pierwszy zespół, na pewno nikt tego nie przeje - zapewnił dyrektor Znicza.

Transfer Roberta Lewandowskiego do Barcelony i rozgłos wokół tego wydarzenia mają też dla Znicza Pruszków znaczenie marketingowe. Jeżeli grał u nas i wszyscy patrzą na niego jak w obrazek, to dla nas marketingowo jest bardzo duży plus - podkreślił.

Pozostałe polskie kluby, które skorzystają finansowo na transferze Roberta Lewandowskiego, to: UKS Varsovia, Delta Warszawa, Legia Warszawa i Lech Poznań. W tych drużynach grał polski napastnik.



Tak zwana płatność solidarnościowa trafia do klubów, w których zawodnik grał między 12. a 23. rokiem życia.