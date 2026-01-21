Włoskie władze poinformowały o odkryciu pozostałości Bazyliki Witruwiusza w mieście Fano, w regionie Marche. Budowla została zaprojektowana przez słynnego rzymskiego architekta z I wieku p.n.e. Odkrycie uznawane jest za wydarzenie o dużym znaczeniu historycznym.

W Fano odkryto pozostałości Bazyliki Witruwiusza / Regione Marche press office / PAP/EPA

W mieście Fano we włoskim regionie Marche odnaleziono pozostałości Bazyliki Witruwiusza, słynnego rzymskiego architekta z I wieku p.n.e.

Witruwiusz, czyli Marcus Vitruvius Pollio, był autorem traktatu o architekturze, inżynierem i konstruktorem machin wojennych.

Jest uznawany za jednego z ojców zachodniej teorii architektury oraz twórcę koncepcji człowieka witruwiańskiego, spopularyzowanej później przez Leonarda da Vinci.

Minister Giuli porównał znaczenie znaleziska do odkrycia grobowca Tutanchamona.

Podczas prac wykopaliskowych w Fano w prowincji Pesaro i Urbino znaleziono kolumny o dużych rozmiarach. To pozostałości Bazyliki Witruwiusza - ogłosił burmistrz miasta Luca Serfilippi podczas zdalnego połączenia z włoskim ministrem kultury Alessandro Giulim.

Od ponad 2 tysięcy lat czekaliśmy na to odkrycie i znaleźliśmy Bazylikę Witruwiusza. Jestem dumny z wykonanej pracy - powiedział burmistrz.

Minister Giuli stwierdził zaś, że jest to odkrycie "na miarę grobowca Tutanchamona".

To niezwykłe odkrycie naprawdę stanowi coś nadzwyczajnego w historii archeologii, architektury i struktury miasta Fano - zaznaczył.

Bazylika została ukończona w 19 roku p.n.e.

Agencja Ansa podkreśliła, że według naukowców świątynia jest jedynym budynkiem, nad którym pracował rzymski architekt. Jak zaznaczają, twierdzenie to opierają na tym, że Witruwiusz sam wyraźnie wspomniał o tej budowli.

Z czasem bazylika zniknęła, a jej dokładna lokalizacja stała się wielką tajemnicą.