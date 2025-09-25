Warszawscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który w autobusie miejskim obrażał cudzoziemkę - najprawdopodobniej Ukrainkę - i zaatakował Polkę. Nagranie zachowania 38-latka obiegło internet.

Atak w autobusie miejskim

Do niebezpiecznego incydentu doszło w minioną sobotę w jednym z warszawskich autobusów. 38-letni mężczyzna najpierw słownie zaatakował kobietę, prawdopodobnie obywatelkę Ukrainy. Gdy 51-letnia pasażerka stanęła w jej obronie, agresor uderzył ją głową w twarz. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez jednego ze świadków telefonem komórkowym.

Uderzona kobieta to Zenobia Żaczek. Aktywista opublikowała w mediach społecznościowych nagrania i zdjęcia z autobusu, na których było widać agresywnego mężczyznę. Sprawę zaczęły opisywać też media tradycyjne.

Policjanci skontaktowali się z pokrzywdzoną i przyjęli od niej zeznania. Funkcjonariusze zabezpieczyli również nagranie z monitoringu autobusowego, co pozwoliło na szybkie ustalenie wizerunku sprawcy.

Zatrzymanie podejrzanego

Funkcjonariusze we wtorek, około południa, zatrzymali podejrzanego na terenie Marek, w jego miejscu pracy. 38-latek został przewieziony do komendy przy ul. Jagiellońskiej 51, gdzie usłyszał policyjny zarzuty publicznego znieważenia grupy narodowości ukraińskiej oraz spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu 51-letniej pasażerki.

Po przedstawieniu zarzutów mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ, która będzie podejmować dalsze decyzje w tej sprawie.