Jest wyrok dla 49-letniego Litwina, który w środę pijany wsiadł za kierownicę ciężarówki i uderzył w bariery na węźle Konotopa na S8. Sąd zajął się tą sprawą w trybie przyspieszonym.

Wypadek na węźle Konotopa / Wojciech Olkuśnik / East News

Ciężarówka prowadzona przez nietrzeźwego Litwina uderzyła w bariery oraz ekrany akustyczne.

Samochód stanął w poprzek drogi. Z naczepy pojazdu wypadł przewożony ładunek.

49-latek był uwięziony w kabinie i został uwolniony przez służby ratunkowe. Trasa była przez kilka godzin zablokowana.

Zdjęcie z miejsca wypadku na węźle Konotopa / Policja

Jak informuje policja, pruszkowski sąd wydał wyrok w tej sprawie w trybie przyspieszonym. Skazał 49-latka na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat oraz grzywnę w wysokości 15 tysięcy złotych.

Mężczyzna otrzymał także pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów na terenie naszego kraju.