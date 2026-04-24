Święto kina czas zacząć! W Krakowie rusza dziś XIX edycja festiwalu Mastercard OFF CAMERA. Do 3 maja na kinomanów czekać będzie wiele atrakcji - w tym spotkania z gwiazdami czy plenerowe pokazy filmów.

Szymon Miszczak - dyrektor festiwalu / Art Service / PAP

"Żyjemy w trudnych czasach"

Goście, których zaprosiliśmy do Krakowa, przez 10 dni będą rozmawiać z krakowską publicznością. Ta publiczność będzie oglądała wspaniałe, unikatowe filmy, które pokażą, jak możemy zmienić swoje życie - zachęcał dyrektor festiwalu Szymon Miszczak.

Naszym centralnym punktem będzie miasteczko festiwalowe przy Galerii Krakowskiej. Tam będą spotkania, warsztaty, a przede wszystkim - pokazy filmowe. Mamy też kino plenerowe w Ogrodzie Botanicznym, na Rynku Podgórskim, na Placu Szczepańskim - wyliczał.

Żyjemy w trudnych czasach, które zmieniają się niemal z dnia na dzień. To właśnie będziemy pokazywać na festiwalowych seansach - zapowiadał Miszczak.

Dzisiejszą galę otwarcia festiwalu w Kinie Kijów poprowadzą wspólnie dziennikarka RMF FM Ola Filipek i znana z Polsatu Agnieszka Hyży. Filmem otwarcia będzie "Ikona mody" z Angeliną Jolie w roli głównej.

Nagroda dla reżysera "Mojej lewej stopy"

Na gali otwarcia festiwalu nagrodę "Pod Prąd" odbierze Jim Sheridan - twórca takich głośnych filmów jak m.in. "Moja lewa stopa" czy "Nasza Ameryka". W poprzednich latach to wyróżnienie przyznawane twórcom, którzy konsekwentnie podążają własną drogą, odbierali m.in. Jane Campion, Benedict Cumberbatch, Jesse Eisenberg czy Patrick Wilson.

Wizyta irlandzkiego reżysera to także okazja do przedpremierowego pokazu jego najnowszego filmu "Werdykt", który zrealizował wspólnie z Davidem Merrimanem. To surowy dramat skupiony na mechanizmach podejmowania sądowych decyzji, w którym role główne zagrali Vicky Krieps oraz Aidan Gillen. Pokaz odbędzie się 25 kwietnia o godzinie 21:00 w Auli ASP.

Filmowa podróż do różnych krajów i kultur

Grzegorz Stępniak - dyrektor artystyczny festiwalu / Art Service / PAP

19. edycja Mastercard OFF CAMERA zabiera widzów w podróż filmową przez różnorodne kręgi geograficzne i kulturowe. W sztandarowym Konkursie Głównym "Wytyczanie drogi" nasza publiczność będzie miała okazję jako pierwsza w Polsce zobaczyć debiuty lub drugie filmy z Bałkanów, Afryki, Quebecu, Europy Zachodniej, Centralnej i Wielkiej Brytanii. Tegorocznym hasłem przewodnim jest zmiana, rozumiana na różne sposoby, na którą - jak udowadniają bohaterki nowej tegorocznej sekcji tematycznej "W pewnym wieku" - nigdy nie jest za późno - mówił dyrektor artystyczny festiwalu Grzegorz Stępniak.

Mam nadzieję, że prezentowane filmy zainspirują i otworzą widzów na nowe doświadczenia, spojrzenia na rzeczywistość i sposoby bycia w świecie - dodał.

Dwa konkursy i wysokie nagrody

W Konkursie Głównym festiwalu Mastercard OFF CAMERA "Wytyczanie Drogi" filmowcy z różnych stron świata powalczą o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy - 25 tysięcy dolarów. Szefową jury będzie polska reżyserka Anna Jadowska.

W ramach krakowskiej imprezy od lat odbywa się też Konkurs Polskich Filmów Fabularnych. Nagroda główna, przyznawana przez międzynarodowe jury, wynosi 100 tysięcy złotych. Specjalne nagrody czekają też m.in. na najlepszą aktorkę i najlepszego aktora.

Reżyserzy i reżyserki filmów biorących udział w obu konkursach walczą o Nagrodę Publiczności, której partneruje Bank BNP Paribas.

Tak jak w poprzednich latach, przed seansami konkursowymi publiczność otrzyma karty do głosowania, by po projekcji móc samodzielnie wskazać tytuł, który najbardziej ich poruszył.

Swoje wyróżnienie przyzna również FIPRESCI - Międzynarodowa Federacja Krytyków Filmowych, zrzeszająca ekspertów z ponad 50 krajów świata.

Specjalny pokaz ostatniego filmu Andrzeja Wajdy

Ważną część programu krakowskiego festiwalu stanowią pokazy specjalne, a wśród nich projekcja "Powidoków" - ostatniego filmu Andrzeja Wajdy. To właśnie z jego twórczością związane będzie wyjątkowe spotkanie z Mają Ostaszewską, aktorką znaną m.in. z "Katynia". Rozmowa odbędzie się 2 maja o godz. 13:00 w Muzeum Manggha.

Po spotkaniu będzie możliwość zwiedzenia wystawy "Wajda. W stulecie urodzin", którą przez cały dzień będzie można obejrzeć bezpłatnie dzięki wsparciu Partnera Strategicznego - marki ORLEN.

Gratka dla fanów Smarzowskiego

Festiwal składa także ukłon w stronę Wojciecha Smarzowskiego, przypominając w ramach specjalnego przeglądu THE BEST OFF: Smarzowski takie obrazy jak: "Róża", "Pod Mocnym Aniołem" oraz najnowszy "Dom dobry".