Dziedziniec FINA - Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego w Warszawie znów będzie otwarty dla widzów. Wraca kino plenerowe i koncerty. Początek w czasie Nocy Muzeów 18 maja.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od 18 maja do 12 września, co tydzień, będzie można wybrać się do kina pod chmurką. Filmy można oglądać pod gołym niebem, na leżakach rozstawianych na dziedzińcu i w słuchawkach na uszach. Można także korzystać ze swoich słuchawek.

Dbamy o dobre relacje z sąsiadami - powiedziała RMF FM Agnieszka Wolak, wiceszefowa FINA. Mamy też ogromny ekran, który pozwoli widzom dostrzec wszystkie szczegóły pokazywanych filmów - dodała. A jeśli pogoda nie dopisze, to wydarzenia odbędą się w sali Ziemia Obiecana w budynku przy ul. Wałbrzyskiej. Będzie też kilka koncertów.

Nasza instytucja była przez ostatnie ponad dwa lata praktycznie zamknięta dla publiczności. My chcemy ją ponownie otworzyć. Chcemy też, żeby było to miejsce spotkań i rozmów o kinie, żeby nasza siedziba przy Wałbrzyskiej 3/5 odzyskała życie - mówiła w RMF FM Agnieszka Wolak.

/ Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny /

Otwarcie dziedzińca w Noc Muzeów będzie też okazją do zapoznania się z pracą Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego od kulis. Zwiedzający będą mogli wybrać się na spacer i zobaczyć, jak wygląda digitalizacja, czyli proces prac nad restauracją filmów. W programie jest również spacer śladami edukacji filmowej, a w sali Ziemia Obiecana dzieci będą mogły zapoznać się z klasyką polskich bajek animowanych. To będą m.in "Miś Uszatek" oraz "Zaczarowany ołówek".

Starsi widzowie obejrzą na pokazie plenerowym western kościuszkowski "Kos" w reżyserii Pawła Maślony z Jackiem Braciakiem w roli Tadeusza Kościuszki.

Noc Muzeów w FINA będzie miała charakter rodzinnego pikniku. Można przyjść na pokazy filmów i zwiedzanie, ale też do strefy gastronomicznej. Do dyspozycji gości na dziedzińcu będą leżaki.