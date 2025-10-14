Gmina Gąbin w Mazowieckiem znów ma problemy z wodą z kranów. Mieszkańcy 11 miejscowości nie mogą z niej korzystać. Według sanepidu, woda pochodząca z wodociągu Górki nie nadaje się do spożycia. Badanie wykazało obecność bakterii grupy coli.

Woda z wodociągu Górki w gminie Gąbin (Mazowieckie) ponownie nie nadaje się do spożycia - wykryto w niej bakterie grupy coli.

Zakazem korzystania z wody z kranów objęto łącznie 11 miejscowości oraz ul. Nadwiślańską w Płocku - dotyczy to ok. 2,5 tys. mieszkańców.

Woda nie może być używana do picia, gotowania, mycia żywności, zębów, kąpieli i prania - nadaje się wyłącznie do celów sanitarnych (spłukiwanie WC).

Skażenie wody bakteriami grupy coli, która pochodzi z wodociągu Górki, wykryto w próbce pobranej w szkole podstawowej w miejscowości Dobrzyków - podała we wtorek Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku.

W komunikacie sanepidu zastrzeżono, że badanie mikrobiologiczne wody nie zostało zakończone i nie znana jest liczba enterokoków kałowych. Podkreślono jednocześnie, że do czasu wykluczenia ich obecności dostarczana woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi - oprócz Dobrzykowa, chodzi także o miejscowości: Górki, Jordanów, Małe Góry, Potrzebna, Nowa Korzeniówka, Stara Korzeniówka, Borki oraz Piaski, Nowy Troszyn i Troszyn Polski, a także o ul. Nadwiślańską w Płocku.

W sumie z wody z kranów nie może tam korzystać 2,5 tys. osób.

Jak ostrzegła Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku, woda z wodociągu Górki nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków, a także do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania, nie nadaje się też do kąpieli, mycia zębów i przemywania otwartych zranień; może być natomiast wykorzystywana jedynie do celów sanitarnych - spłukiwania WC.

O zaistniałej sytuacji, jak poprzednio, burmistrz miasta i gminy Gąbin Krzysztof Jadczak powiadomił w osobnym komunikacie, zamieszczonym m.in. na stronie internetowej samorządu i w mediach społecznościowych. Zapewnił przy tym, że woda butelkowana będzie dostępna dla mieszkańców u sołtysów oraz w siedzibach jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzykowie i Troszynie Polskim.

Jadczak zaznaczył, że woda w wodociągu Górki została zachlorowana, sieć jest obecnie płukana oraz że w najbliższym czasie zostanie przeprowadzone ponowne badanie wody wodociągowej. Jednocześnie burmistrz miasta i gminy Gąbin ogłosił, że zajęcia lekcyjne w szkołach podstawowych w Dobrzykowie i Borkach, a także zajęcia opiekuńcze w przedszkolach i żłobku w Dobrzykowie będą odbywały się w trybie normalnym, z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

Podobna sytuacja do obecnej miała miejsce w gminie Gąbin, gdy 24 września tego roku w wodzie z wodociągu Górki sanepid wykrył enterokoki - wtedy bakterie te stwierdzono w próbce pobranej w miejscowości Jordanów. Z tego powodu mieszkańcy 11 miejscowości nie mogli korzystać z wody z kranów do 1 października. Przeprowadzone wtedy ponownie badania wykazały, że woda nadaje się do spożycia przez ludzi. Wcześniej woda wodociągowa została zachlorowana, a sieć przepłukana.

Poprzednio, po wykryciu skażenia wody gmina Gąbin otrzymała m.in. 114 tys. litrów wody butelkowanej z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, przy czym tamtejszy samorząd kupił dodatkowo z własnych środków około 15 tys. litrów takiej wody. Do jej dystrybucji wśród mieszkańców włączyli się sołtysi oraz strażacy ochotnicy. Wojska Obrony Terytorialnej dostarczyły cysternę do rozwożenia wody w większej ilości, według potrzeb.