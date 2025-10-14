Dania szykuje się do wprowadzenia przełomowego zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci poniżej 15. roku życia. Premier Mette Frederiksen podczas uroczystego otwarcia duńskiego parlamentu zapowiedziała zdecydowane działania, które mają chronić najmłodszych przed negatywnym wpływem cyfrowego świata. "Stworzyliśmy potwora" – mówiła szefowa rządu, wyrażając głębokie zaniepokojenie rosnącą liczbą przypadków lęków, depresji i problemów z koncentracją wśród dzieci i młodzieży.

Dania wprowadza zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15. roku życia (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Aż 94 proc. duńskich uczniów ma konto na mediach społecznościowych, mimo że większość nie ma jeszcze 13 lat.

Rząd zauważa, że dzieci mają coraz większe trudności z czytaniem i koncentracją, a smartfony oraz media społecznościowe "kradną dzieciństwo".

W planach jest zakaz korzystania z wielu popularnych platform społecznościowych dla dzieci poniżej 15 lat, z możliwością zgody rodziców po 13. roku życia.

Premier Frederiksen nie pozostawiła złudzeń co do skali problemu. Z danych przedstawionych podczas jej wystąpienia wynika, że aż 60 proc. chłopców w wieku od 11 do 19 lat nie spotyka się z żadnym przyjacielem w czasie wolnym. Jeszcze bardziej niepokojący jest fakt, że 94 proc. duńskich uczniów posiada konto w mediach społecznościowych, mimo że większość z nich nie ukończyła jeszcze 13 lat.

Według rządu, dzieci coraz częściej mają trudności z czytaniem i skupieniem uwagi. Premier podkreśliła, że "na ekranach widzą rzeczy, których żadne dziecko ani młody człowiek nie powinien oglądać". W jej ocenie, smartfony i media społecznościowe "kradną dzieciństwo" całemu pokoleniu.

Szczegóły nowego zakazu

Chociaż premier nie sprecyzowała, które dokładnie platformy społecznościowe zostaną objęte zakazem, wiadomo, że restrykcje mają dotyczyć "wielu" popularnych serwisów. Rodzice będą mieli możliwość wyrażenia zgody na korzystanie przez dzieci z mediów społecznościowych od 13. roku życia, jednak domyślnie dostęp do takich platform będzie zablokowany dla wszystkich poniżej 15 lat.

Rząd zapowiada, że nowe przepisy mogą wejść w życie już w przyszłym roku. Decyzja ta wpisuje się w szerszy europejski trend - podobne działania podejmują już Australia, gdzie zakaz obejmie osoby poniżej 16. roku życia, oraz Norwegia, gdzie planuje się podniesienie minimalnego wieku korzystania z mediów społecznościowych z 13 do 15 lat.

"Zbyt długo byliśmy naiwni"

Minister ds. cyfryzacji Caroline Stage określiła decyzję rządu jako "przełom". Zbyt długo byliśmy naiwni. Pozwoliliśmy, by cyfrowe życie dzieci zależało od platform, które nigdy nie miały na względzie ich dobra. Musimy przejść od cyfrowej niewoli do wspólnoty - podkreśliła.

Wcześniej, w lutym tego roku, Dania zdecydowała się na wprowadzenie zakazu używania telefonów komórkowych we wszystkich szkołach i świetlicach. Była to odpowiedź na rekomendacje rządowej komisji ds. dobrostanu dzieci i młodzieży, która uznała, że dzieci poniżej 13. roku życia nie powinny posiadać własnych smartfonów ani tabletów.

Globalna debata o wpływie social mediów na dzieci

Dania nie jest jedynym krajem, który postanowił zareagować na alarmujące wyniki badań dotyczących wpływu mediów społecznościowych na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Coraz więcej państw rozważa wprowadzenie podobnych ograniczeń. W czerwcu Grecja zaproponowała, by Unia Europejska określiła "cyfrową dorosłość" - wiek, poniżej którego dzieci nie mogłyby korzystać z mediów społecznościowych bez zgody rodziców.

Premier Norwegii Jonas Gahr Støre przyznał, że walka z potęgą algorytmów będzie "drogą pod górę", ale politycy muszą interweniować, by chronić najmłodszych przed negatywnym wpływem cyfrowych technologii.