11 tras z lotniska Warszawa-Modlin uruchomi Wizz Air. Większość połączeń ruszy w grudniu. Linia lotnicza przeniesie też do Modlina dwa samoloty - poinformowano na konferencji prasowej. Wizz Air przestał operować z Modlina pod koniec 2012 roku. Miało to związek z uszkodzeniem pasa startowego i zawieszeniem lotów z tego lotniska.

Wizz Air uruchomi 11 tras z Modlina / Shutterstock

Wizz Air od grudnia 2025 r. uruchomi 10 tras z lotniska Warszawa-Modlin i przeniesie tam dwa samoloty.

Nowe kierunki to m.in. Ateny, Bergamo, Barcelona, Malta, Sofia, Bergen; Alghero od marca 2026 r.

Rocznie linia zaoferuje ponad 500 tys. miejsc i stworzy ponad 80 miejsc pracy w Modlinie.

Wizz Air wraca do Modlina po przerwie od 2012 r.; dotąd operował z Lotniska Chopina i Radomia.

Alghero wyjątkiem

Dyrektor ds. operacji w Wizz Air Roland Tischner przekazał podczas konferencji prasowej w Warszawie, że Wizz Air uruchomi loty z Modlina do stolicy Grecji - Aten, Alghero, Bergamo i Brindisi we Włoszech, Kiszyniowa w Mołdawii, na Maltę, do włoskiego Palermo, do Pafos (Cypr), Sofi (Bułgaria), do Barcelony (Hiszpania) i norweskiego Bergen. Wszystkie te połączenia (z wyjątkiem Alghero) rozpoczną się w grudniu. Operowanie do Alghero Wizz Air rozpocznie 31 marca 2026 r.

Rocznie z Modlina Wizz Air zaoferuje ponad 500 tys. miejsc rocznie w swoich samolotach i stworzy w tym podwarszawskim porcie ponad 80 miejsc pracy.

Do tej pory z Modlina tylko z Ryanairem

Obecnie jedynym regularnym przewoźnikiem operującym z i do Modlina jest niskokosztowy Ryanair, który zapowiedział niedawno zwiększenie liczby lotów i pasażerów z tego lotniska. Uruchomienie lotów z podwarszawskiego portu zapowiedziała również Air Arabia ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W ostatnich latach Wizz Air na Mazowszu operował wyłącznie z Lotniska Chopina i Radomia.

Wizz Air przekazał również, że planuje zwiększenie w tym roku o prawie 20 proc. liczby oferowanych miejsc względem 2024 r. W marcu 2025 linia miała 25-proc. udział w polskim rynki i była drugim największym przewoźnikiem lotniczym w Polsce.



230 samolotów w rękach Wizz Air

Wizz Air to węgierska linia lotnicza. Dysponuje flotą 230 samolotów Airbus A320 i A321; obsługuje ponad 600 tras z 25 baz operacyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej. Zgodnie z danymi firmy, od 2004 roku z usług przewoźnika skorzystało ponad 120 milionów pasażerów podróżujących z i do Polski.