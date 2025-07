Niemiła niespodzianka dla turystów na portugalskiej Maderze. Z powodu trudnych warunków pogodowych, w szczególności silnego wiatru, z wyspy nie wyleciało w niedzielę ponad 30 samolotów, w tym do Polski.

Warunki pogodowe na Maderze utrudniają ruch lotniczy / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wśród odwołanych w niedzielę rejsów są m.in. loty linii Wizz Air do Gdańska, Warszawy i Katowic - dowiedziała się PAP u władz lotniska w Funchal, stolicy Madery.

Każdy z tych rejsów był zaplanowany na godziny popołudniowe.

Wyloty do Polski nie doszły do skutku, gdyż z powodu trudnych warunków atmosferycznych nie było możliwe lądowanie maszyn, które miały następnie zabrać pasażerów do Polski.

Trudności w pracy portu lotniczego w Funchal pojawiły się już w sobotę w związku z załamaniem się pogody. Wszystkie jednak loty, pięć połączeń z Madery do Polski, doszły jednak wówczas do skutku.

Według władz lotniska na Maderze główną trudność stanowi porywisty wiatr utrzymujący się nad portugalską wyspą od niedzielnego popołudnia. Przypomniały one, że także w ostatnich dniach dochodziło do tymczasowego paraliżu lotniska z powodu wichur.

Od 30 czerwca z powodu silnego wiatru odwołanych zostało na tym lotnisku ponad 100 połączeń lotniczych.