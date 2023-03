Przyjechała do nas z Pragi para wieloszponów pawich. Ten gatunek wieloszpona jest bardzo rzadko spotykany w ogrodach zoologicznych i obecnie jedynie Praga i Warszawa ma je w swojej kolekcji - przekazało stołeczne zoo.

Zaznaczyło, że są to ptaki delikatne i wymagające, a więc ich hodowla, w tym rozmnażanie, stanowi spore wyzwanie. Jest to już druga para wieloszponów pawich, które mieszkają w ptaszarni.

Jedna od kilku lat mieszka w hali wolnych lotów, a nowa zamieszkała na zapleczu, gdzie będzie miała spokój i idealne warunki do rozmnażania - wyjaśnił ogród zoologiczny.



Wieloszpony pawie (Polyplectron malacense) to wyjątkowo urodziwe bażanty, a uroda samców jest najlepiej widoczna w czasie skomplikowanego tańca godowego.



Wieloszpony pawie to ptaki monogamiczne, dodatkowo znoszą tylko jedno jajo, co jest raczej rzadkością w świecie kuraków. Zamieszkują Półwysep Malajski i mają status gatunku narażonego na wyginięcie VU.

Dla tego gatunku prowadzona jest księga rodowodowa, w której zawarte są informacje na temat poszczególnych osobników, ich pochodzenie, wiek itd. Zagrożeniem dla tych ptaków jest wycinka lasów na nizinach i przekształcanie ich terenów w obszary rolnicze. Do wyginięcia w Tajlandii najprawdopodobniej przyczynił się odłów na mięso lub dla rozrywki oraz na handel.



Wieloszpony pawie to gatunek trudny w pielęgnacji, są to ptaki podatne na stres oraz na szereg chorób. Wymagają ogrzewanych pomieszczeń o stosunkowo wysokiej wilgotności.