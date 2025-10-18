Dużo zmian czeka w czasie tego weekendu kierowców w Warszawie. W nocy na ulicach stolicy ruszyła seria remontów.

Remont Powstańców Śląskich.

Prace na Górczewskiej.

Zmiany na alei Wilanowskiej.

W nocy remont ruszył między innymi na jezdni ulicy Powstańców Śląskich, czyli na ważnej trasie w stronę Bielan. Tam samochody osobowe i autobusy jeżdżą objazdami. Podobnie jest w innej części Warszawy, na ulicy Górczewskiej, a także na innej popularnej trasie - w alei Wilanowskiej, która łączy Mokotów z Wilanowem. Tam od piątkowego wieczoru są zakazy wjazdu i w efekcie nie można przejechać na odcinku od ulicy Dominikańskiej do Doliny Służewieckiej. Objazdy prowadzą ulicami Rolną i Wałbrzyską. Tak będzie do nocy z niedzieli na poniedziałek.

Zmiany na Górczewskiej

Drogowcy będą pracowali na jezdni ul. Górczewskiej do centrum - od Ciołka do alei Prymasa Tysiąclecia. Od piątku, od godziny 22.00 do godziny 4.00 w poniedziałek, objazd poprowadzi ulicami: Olbrachta, Redutową i Wolską do alei Prymasa Tysiąclecia. Mieszkańcy Bemowa ominą zamknięty odcinek Górczewskiej, pojadą ul. Powstańców Śląskich do Połczyńskiej i Wolskiej lub Powstańców Śląskich do Wrocławskiej, Radiowej, Dywizjonu 303 i Obozowej, a dalej aleją Prymasa Tysiąclecia lub Młynarską.

Utrudnienia na Powstańców Śląskich

Nową nawierzchnię zyska również jezdnia Powstańców Śląskich w stronę Bielan - od Wrocławskiej do skrzyżowania z ul. Piastów Śląskich. Roboty od piątku od 22.00 i potrwają do poniedziałku do godziny 5.00. W tym czasie kierowcy będą jeździć objazdami ulicami: Wrocławską, Żołnierzy Wyklętych i Piastów Śląskich. Remont można też ominąć: Wrocławską, Widawską, Księcia Bolesława i Obrońców Tobruku do Maczka. Ul. Piastów Śląskich po stronie Osmańczyka straci połączenie z remontowaną jezdnią ul. Powstańców Śląskich. Autobusy pojadą tzw. kontraruchem po jezdni zachodniej Powstańców Śląskich. Z pasa ruchu pod prąd będą korzystały m.in. autobusy linii 122 i 171 zdążające w stronę Gwiaździstej i Chomiczówki.

Inne trasy w alei Wilanowskiej

Drogowcy wymienią nawierzchnię także na alei Wilanowskiej. Od piątku od godziny 22.00 do poniedziałku do godziny 4.00 kierowcy nie przejadą w kierunku Wilanowa od ul. Dominikańskiej do skrzyżowania z ul. Dolina Służewiecka i aleją Sikorskiego. Objazd został wyznaczony ulicami Dominikańską lub Rolną do Wałbrzyskiej, Nowoursynowskiej i Doliny Służewieckiej. Utrudnienia można także ominąć, jadąc Bukowińską i Idzikowskiego lub dojeżdżając ul. Puławską do Wałbrzyskiej. Mieszkańcy osiedla przy alei Wilanowskiej 259/287 będą mogli przejechać zamkniętym odcinkiem alei Wilanowskiej - od Dominikańskiej do posesji pod numerem 263 będą dwa kierunki ruchu. Autobusy linii 107, 163, 164, 217, 251 i 519 ominą remontowany odcinek, jadąc ulicami: Dominikańską, Nowoursynowską i Doliną Służewiecką.