​Hamas planuje utrzymać kontrolę nad bezpieczeństwem w Strefie Gazy podczas przejściowego okresu rozejmu - poinformował w rozmowie z agencją Reutera wysoki przedstawiciel ugrupowania Mohammed Nazzal. Jak podkreślił, Hamas nie może zobowiązać się do rozbrojenia.

Przedstawiciel Hamasu: utrzymamy kontrolę nad Strefą Gazy, nie możemy zobowiązać się do rozbrojenia / Youssef Alzanoun/Middle East Images/ABACAAPRESS.COM / East News

Hamas chce utrzymać kontrolę nad bezpieczeństwem w Strefie Gazy podczas okresu przejściowego rozejmu - poinformował wysoki przedstawiciel ugrupowania.

Hamas deklaruje, że może oddać władzę, ale nie chce się rozbroić.

Rozbrojenie jest jednym z elementów planu przedstawionego przez prezydenta USA.

Nazzal, członek biura politycznego Hamasu, zadeklarował gotowość do zawarcia rozejmu z Izraelem na okres od trzech do pięciu lat. Zapytany o możliwość złożenia broni, odpowiedział, że nie może jednoznacznie potwierdzić ani zaprzeczyć takiemu scenariuszowi. Zaznaczył, że decyzja w tej sprawie zależy od charakteru przyszłego projektu politycznego i tego, komu miałaby zostać przekazana broń.

Przedstawiciel Hamasu poinformował, że na razie organizacja pozostanie obecna w Strefie Gazy. To faza przejściowa. Będzie cywilna administracja techniczna, ale Hamas również będzie na miejscu - powiedział Nazzal. Po tym etapie mają zostać przeprowadzone wybory.

Zawieszenie broni trwa już tydzień

Od 10 października w Strefie Gazy obowiązuje zawieszenie broni w konflikcie izraelsko-palestyńskim. Pierwszy etap porozumienia przewiduje wstrzymanie walk, częściowe wycofanie wojsk izraelskich, wymianę izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów oraz zwiększenie pomocy humanitarnej. Większość tych punktów została już zrealizowana, jednak Hamas przekazał dotąd tylko dziewięć z 28 ciał zabitych zakładników.

Drugi etap planu, przedstawionego przez prezydenta USA Donalda Trumpa, zakłada rozbrojenie Hamasu, przekazanie władzy tymczasowej administracji palestyńskiej pod nadzorem międzynarodowym, utworzenie sił stabilizacyjnych i odbudowę Gazy. Zarówno Trump, jak i władze Izraela, podkreślają konieczność rozbrojenia Hamasu. Przedstawiciele ugrupowania deklarują gotowość do oddania władzy, ale nie broni.

W tym tygodniu Donald Trump zasugerował, że akceptuje tymczasową rolę Hamasu jako sił bezpieczeństwa w Strefie Gazy. Z kolei biuro premiera Izraela Benjamina Netanjahu przypomniało w piątek, odpowiadając na wypowiedź Nazzala, że Hamas musi bezwarunkowo się rozbroić i wywiązać z obowiązku przekazania wszystkich ciał zakładników. Organizacja tłumaczy opóźnienia problemami technicznymi i zapowiada przekazanie ciała kolejnego zakładnika w piątek późnym wieczorem.