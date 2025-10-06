Wśród firm, które prezentowały się w czasie Parady Pułaskiego, kolejny raz były Polskie Linie Lotnicze LOT. Dla narodowego przewoźnika Polonia to ważny klient - podkreślił Michał Fijoł, prezes LOT.

Uwielbiamy przyjeżdżać do Nowego Jorku na Paradę Pułaskiego. Jesteśmy tutaj co roku. To wielka przyjemność i wielki obowiązek, żeby być z Polakami, w tym także oczywiście z naszymi klientami i pasażerami - mówił.