Ulicami Nowego Jorku przeszła w niedzielę 88. Parada Pułaskiego. Prezentowały się na niej polonijne organizacje, parafie i firmy, dla których Polonia to ważny klient. "Dziś można poczuć się tu jak w Polsce" – mówił korespondentowi RMF FM Pawłowi Żuchowskiemu pan Waldemar, który na Paradę Pułaskiego przyjechał z New Jersey. Od ponad 30 lat mieszka w Stanach Zjednoczonych.
Tegoroczna Parada Pułaskiego przeszła pod hasłem "1000. rocznica powstania Królestwa Polskiego". Według policji nowojorskiej 25 tys. ludzi przyglądało się jej na ulicach.