Do gigantycznych utrudnień, z którymi borykają się mieszkańcy stolicy, od środy dojdą jeszcze nowe - w Śródmieściu. Drogowcy rozpoczynają remont placu Trzech Krzyży. Zamknięta zostanie wschodnia część placu. Kierowcy poruszać się będą jedną jezdnią w obu kierunkach. Zmienią się trasy kilku linii autobusowych.

Kościół św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży / Jakub Kamiński / PAP

Początek roku szkolnego przyniósł praktycznie całkowity paraliż Mokotowa. Na ulicach Goworka, Spacerowej i Jana III Sobieskiego - od ulicy Puławskiej do Beethovena wprowadzona została czasowa organizacja ruchu. Tramwaje nie jeżdżą ulicą Puławską, pomiędzy Madalińskiego a placem Zbawiciela. Kolejne utrudnienia, które wiążą się z budową linii tramwajowej, trwają na ulicy Gagarina - ta została zwężona. Cały czas trwa remont wiaduktów Trasy Łazienkowskiej.

Od środy, 7 września, dojdą jeszcze utrudnienia w samym centrum miasta. Drogowcy zamkną wschodnią część placu Trzech Krzyży.

Nie jest żadnym zaskoczeniem blokowanie Warszawy w wyniku ograniczania ilości pasów na jezdniach poprzez zamykanie fragmentów ulic, czy placów lub zamykanie ulic poprzez remonty. Ponieważ pan prezydent jasno zadeklamował, że będzie ograniczać ruch samochodowy w Warszawie usprawiedliwiając to tym, że piesi, rowerzyści są takimi samymi uczestnikami ruchu w Warszawie. Co nie jest jednak prawdą - powiedział radny Filip Frąckowiak. Większość ludzi korzysta z samochodów, żeby dojechać do pracy, czy zawieźć dzieci do pracy - dodał.

Eksperci są zaskoczeni nagromadzeniem różnego rodzaju prac w jednej okolicy. Zaskoczyło mnie, jak można poprowadzić objazd dla Trasy Łazienkowskiej przez Gagarina, skoro tam budowany jest kolektor i trasa tramwajowa - powiedział prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Adrian Furgalski.

Pytanie, czy jest sens budowania tylko fragmentu linii tramwajowej. Uważam, że jak się ją już buduje, to powinno się ja dalej na Sielce pociągnąć, żeby potem za jakiś czas znowu nie wprowadzać tutaj problemów dla kierowców - dodał.

Prezes Furgalski zaznaczył, że zalecany objazd spotyka się dzisiaj z budową tramwaju na Wilanów, więc chciałoby się, żeby to było lepiej skoordynowane. Trasa Łazienkowska miała priorytet, bo ją już zaczęto remontować, a tramwaj na Wilanów miał być dużo wcześniej budowany. Ale niestety rozjechały się harmonogramy - dodał.

Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski wyjaśnił, że zdecydowana większość remontów i inwestycji drogowych jest prowadzona w Warszawie w warunkach częściowo utrzymanego ruchu. Tak jest np. w przypadku placu Trzech Krzyży. To inwestycja zakładająca całkowity remont jednego z centralnych placów stolicy, w czasie której prace zaplanowano na pół roku, która będzie się odbywała przy utrzymanym ruchu przez plac - powiedział rzecznik.

Kolejne gigantyczne utrudnienia

W środę, 7 września, kierowcy natrafią na kolejne utrudnienia. Drogowcy zamkną wschodnią część placu Trzech Krzyży, tj. jezdnię po stronie Instytutu Głuchoniemych. Wygrodzony będzie także teren wokół kościoła św. Aleksandra oraz parking po północnej stronie placu (trójkątny skwer). W związku z tym:

ruch samochodowy zostanie skierowany na drugą - zachodnią jezdnię (po stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii). Kierowcy będą nią jeździli w obu kierunkach. Wyłączony z ruchu zostanie także fragment pl. Trzech Krzyży pomiędzy Nowym Światem i Bracką;

wyznaczony zostanie lewoskręt, pozwalający kierowcom pojechać z Nowego Światu w ul. Książęcą w dół. Drugi pas ulicy będzie prowadził na wprost. Wyjazd z Książęcej na plac możliwy będzie wyłącznie w prawo (w Nowy Świat) lub w lewo (na plac w stronę Al. Ujazdowskich);

na ul. Wiejskiej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy pomiędzy ul. Frascati a Wiejską. Na tym odcinku będzie obowiązywał też zakaz zatrzymywania się. Parkowanie zostanie dopuszczone wyłącznie na wyznaczonych do tego miejscach. Obowiązywać będzie nakaz skrętu z ul. Wiejskiej w Prusa i z Prusa w Wiejską;

na ul. Hożej, przy samym wjeździe na plac, wygrodzony zostanie prawy pas jezdni. Z drugiego będzie można skręcić wyłącznie w ul. Mokotowską;

kierowcy nie pojadą z pl. Trzech Krzyży w ul. Mokotowską ani w kierunku ul. Wiejskiej.

Zmiany w ruchu w związku z przebudową pl. Trzech Krzyży / ZDM Warszawa /

Swobodny ruch pieszych

Piesi będą mogli swobodnie poruszać się dookoła placu. Wyjątkiem będzie trotuar na trójkątnym skwerze. W konsekwencji zlikwidowane zostaną przejścia dla pieszych prowadzące do tego chodnika od strony ministerstwa i przy kościele. Pozostawione zostanie przejście w poprzek placu - na miejscu istniejącego. Drogowcy przez cały czas prac zapewnią także dojście do kościoła.

Utrudnienia czekają też pasażerów komunikacji miejskiej:

trasy zmienią autobusy linii 108, 109, 127, 155, 518 oraz N33, N83;

autobusy linii 108 nie będą podjeżdżały ulicą Książęcą do pl. Trzech Krzyży, tylko będą zaczynały i kończyły kursy na Kruczkowskiego na przystanku Książęca 02;

pojazdy linii 109, 155, 127, N33 i N83 w kierunkach: Torwar, Zajezdnia Woronicza, PKP Piaseczno i Browarna pojadą Al. Jerozolimskimi, Nowym Światem i ul. Książęcą;

autobusy linii 518 nie dojadą do pl. Trzech Krzyży tylko z Nowego Światu skręcą w Aleje Jerozolimskie, potem w ulicę Marszałkowską i zakończą trasę na przystanku Centrum 02. W kierunku Nowodwory do swojej trasy pojadą ulicą Marszałkowską i Świętokrzyską.

Drogowcy zakończą prace na wschodniej części placu w listopadzie. Potem przeniosą się z robotami na drugą, zachodnią stronę. Wszystkie prace zakończą się na początku 2023 roku.