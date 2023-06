W czwartek, 1 czerwca, rolkarze wyjadą wieczorem na ulice trzech dzielnic: Śródmieścia, Ochoty i Mokotowa. Z utrudnieniami muszą się liczyć kierowcy i pasażerowie stołecznej komunikacji miejskiej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rolkarze startują o godz. 20.30 sprzed pomnika Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu.

Trasa przejazdu

Przejadą ulicami: Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, rondo de Gaulle’a, Al. Jerozolimskie, rondo Dmowskiego, Marszałkowska, pl. Konstytucji, Waryńskiego, Batorego, al. Niepodległości, Woronicza, Żwirki i Wigury, Wawelska, al. Niepodległości, Chałubińskiego, rondo Czterdziestolatka, Al. Jerozolimskie, rondo Dmowskiego, Marszałkowska, Świętokrzyska, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście.



Trasa to około 16 kilometrów. Organizatorzy określają ją, jako łatwą i przygotowaną specjalnie dla najmłodszych uczestników. Zachęcają, by wszyscy mieli założone kaski i ochraniacze. Dodatkową atrakcję będą stroje uczestników. Organizatorzy proponują, by osoby biorące udział w przejeździe przebrały się za bajkowe postacie.



Przejazd będzie zabezpieczać policja. Na trasie mogą wystąpić czasowe wstrzymania ruchu, które będą oddziaływać także na kursowanie komunikacji miejskiej - poinformował stołeczny ratusz.