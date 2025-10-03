Jadący na sygnale radiowóz zderzył się z samochodem osobowym w Warszawie. W miejscu kolizji mogą tworzyć się korki.
W piątkowe popołudnie na warszawskim Bemowie doszło do zderzenia radiowozu jadącego na sygnale z samochodem osobowym.
Jak poinformował reporter RMF FM Krzysztof Zasada, do kolizji doszło na skrzyżowaniu ulic Maczka i Rudnickiego.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że nikt nie odniósł obrażeń.
Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia. W miejscu kolizji mogą tworzyć się korki.
