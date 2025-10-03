Ponad stu strażaków uczestniczy w akcji gaśniczej kompleksu trzech budynków w Inowrocławiu (woj. kujawsko-pomorskie). Na szczęście nie ma osób poszkodowanych, a wszyscy mieszkańcy zdążyli się ewakuować przed przybyciem służb - informuje Stanisław Pawłowski, reporter RMF FM.

W Inowrocławiu w ogniu stanęły trzy budynki. Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pożar wybuchł w piątkowe popołudnie w kompleksie trzech budynków jednorodzinnych znajdujących się przy ul. Jagiellońskiej w Inowrocławiu. Ogień pojawił się na poddaszach. W jednym z budynków znajduje się przychodnia weterynaryjna - podał serwis Inowrocław Nasze Miasto.

Jak informuje reporter RMF FM, po godz. 16 strażacy rozpoczęli dogaszanie i oddymianie pomieszczeń.

Na szczęście nie ma osób poszkodowanych, a wszyscy mieszkańcy - według informacji strażaków - zdążyli się ewakuować przed przybyciem służb.

Trwa ewakuacja mienia z budynków objętych pożarem - powiedział RMF FM starszy kapitan Jarosław Skotnicki z inowrocławskiej straży pożarnej.

Okoliczne ulice - Jagiellońska i Krzywoustego - są całkowicie zablokowane przez służby. Akcja może potrwać jeszcze kilka godzin.