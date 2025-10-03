Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej zdecydowała o odwołaniu dotychczasowego prezesa Ryszarda Janty. Obowiązki prezesa powierzono Bogusławowi Oleksemu, który od początku października pełni także funkcję wiceprezesa ds. ekonomicznych. Zmiany w zarządzie spółki następują w trudnym dla JSW okresie finansowym.

/ Shutterstock

W piątek rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej poinformowała o odwołaniu Ryszarda Janty ze stanowiska prezesa zarządu. Jednocześnie obowiązki prezesa powierzono Bogusławowi Oleksemu, który od 1 października pełni także funkcję wiceprezesa ds. ekonomicznych. Oficjalny powód odwołania dotychczasowego prezesa nie został podany.

Trudna sytuacja finansowa spółki

Zmiany w kierownictwie JSW następują w momencie, gdy spółka zmaga się z poważnymi problemami finansowymi. W pierwszym półroczu 2024 roku JSW odnotowała 2,075 mld zł straty netto. Przychody ze sprzedaży spadły o 1,461 mld zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniosły 4,715 mld zł. Główną przyczyną pogorszenia wyników były spadki cen węgla koksowego i energetycznego.

Dodatkowo, spółka wykorzystuje środki zgromadzone w funduszu stabilizacyjnym, w którym obecnie pozostało już tylko 260 mln zł. Dla porównania, na koniec marca 2024 roku wartość aktywów netto tego funduszu wynosiła 5,719 mld zł.

JSW od końca ubiegłego roku realizuje Plan Strategicznej Transformacji, którego celem jest m.in. zwiększenie wydobycia i poprawa efektywności działania spółki. Podczas ostatniej konferencji wynikowej przedstawiciele JSW potwierdzili, że planują wydobyć w tym roku ponad 13 mln ton węgla, podczas gdy w ubiegłym roku było to 12,5 mln ton.

Kim jest Bogusław Oleksy?

Bogusław Oleksy to menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu dużymi spółkami kapitałowymi. W przeszłości pełnił funkcję wiceprezesa ds. ekonomiczno-finansowych w Tauronie oraz wiceprezesa ds. finansowych w Węglokoksie. Był także członkiem 20 rad nadzorczych. Do zarządu JSW dołączył jako wiceprezes ds. ekonomicznych, a obecnie pełni obowiązki prezesa do czasu powołania nowego szefa spółki.

W skład zarządu JSW, oprócz Bogusława Oleksego, wchodzą Adam Rozmus (wiceprezes ds. technicznych i operacyjnych oraz p.o. wiceprezesa ds. rozwoju), Jolanta Gruszka (wiceprezes ds. handlu) oraz Artur Wojtków (wiceprezes ds. pracy i polityki społecznej).