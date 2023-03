Mniejsze jest zainteresowanie lokalami handlowymi i usługowymi w metrze niż przed pandemią. W tym roku na linii M1 na wynajem czeka prawie 40 pomieszczeń. Natomiast w styczniu 2020 r. na linii M1 wolnych było zaledwie 7 lokali - wynika z danych przekazanych przez Metro Warszawskie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na linii M1 w wyjściach do metra oraz pasażach ogółem jest 141 lokali przeznaczonych na wynajem pod działalność handlowa i usługową. Według danych ze stycznia tego roku 104 pomieszczenia zostały już wynajęte, a 37 nadal czeka na najemcę.



W tym samym okresie, w styczniu 2020 r., czyli przed pandemią, na M1 były 133 lokale wynajęte, a wolnych tylko 7.



Na linii M2 jest łącznie 113 pomieszczeń przeznaczonych na działalność handlową i usługową. Do końca stycznia wynajęto 37, a 76 wciąż czeka na przedsiębiorców. Najwięcej wolnych lokali do wynajęcia jest na stacji Księcia Janusza.



Rzecznik stołecznego metra Anna Bartoń wyjaśniła, że "większa liczba niewynajętych lokali na M2 wynika m.in. z faktu niedługiego okresu, jaki minął od czasu otwarcia 5 stacji".



Przed pandemią, w styczniu 2020 r. na M2 było 28 wynajętych lokali, a 14 wolnych.



Ceny wynajmu lokali mieszczą się w przedziale od ok. 40 zł, do niemal 180 zł za mkw. Ceny najmu wzrosły w tym roku wg wskaźnika waloryzacji o 17,5 proc.



Bartoń poinformowała, że do 14 marca trwa konkurs na najem powierzchni handlowej na linii M1. Dla lokali na linii M2 wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na najem.