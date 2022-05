Ta informacja z pewnością ucieszy warszawskich cyklistów. Na Woli (u zbiegu Żelaznej i Prostej) zaczął działać podziemny, automatyczny parking rowerowy. To pierwsze takie urządzenie w Polsce, pod poziomem ulicy mieści się prawie sto jednośladów.

Zaparkowanie i odbiór jednośladu trwa kilka sekund.

Żeby obsłużyć ten parking rowerowy potrzebna jest aplikacja mobilna. Wtedy dostajemy po prostu PIN na nasz numer telefonu i obsługujemy kabinę, która przyjeżdża. Stawiamy rower, zamykamy kabinę a następnie tym samym pinem ją otwieramy. Rower zjeżdża do takiego silosu podziemnego, specjalnie zaprojektowanego, jest bezpieczny i później za pomocą dedykowanego pinu takiego jednorazowego, który dostaje użytkownik, który z niego korzysta ten rower odzyskuje swój z powrotem - powiedziała reporterowi RMF MAXXX Przemkowi Mzykowi - Lidia Piekarska Juszczyk z Muzeum Fabryki Norblina.

