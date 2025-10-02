14 kilogramów marihuany przejęli stołeczni policjanci w jednym z mieszkań w centrum Warszawy. Mundurowi zatrzymali 31-letniego obywatela Omanu i 35-letnią Polkę; oboje usłyszeli już zarzuty.

Stołeczni policjanci zabezpieczyli 14 kilogramów marihuany w jednym z mieszkań w Śródmieściu; zatrzymano Omańczyka i Polkę (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Stołecznej Policji interweniowali w mieszkaniu w centrum Warszawy, które było przystosowane do składowania narkotyków. Lokal nie był zamieszkały na stałe, jednak regularnie pojawiały się tam osoby powiązane z przestępczością narkotykową.

Policjanci wkroczyli do mieszkania w momencie, gdy przebywali w nim kobieta i mężczyzna. 31-letni obywatel Omanu próbował stawiać opór podczas zatrzymania, jednak został szybko obezwładniony. W tym samym czasie 35-letnia Polka pakowała susz roślinny przy użyciu zgrzewarki próżniowej.

Podczas przeszukania mieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli "znaczne" ilości substancji psychotropowych i psychoaktywnych, a także sprzęt elektroniczny, wagi, zgrzewarki oraz opakowania do próżniowego pakowania.

Dodatkowo, w miejscu zamieszkania 31-latka znaleziono kolejne partie suszu roślinnego, który po badaniach okazał się marihuaną. W sumie mundurowi zabezpieczyli u zatrzymanych 14 kilogramów marihuany.

Oboje zatrzymani usłyszeli w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających. Sąd, na wniosek prokuratora, zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 31-latka i 35-latki.