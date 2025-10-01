W Grodzisku Mazowieckim doszło do nietypowego zdarzenia - kierująca elektrycznym hyundaiem wjechała w witrynę sklepu obuwniczego. Na szczęście skończyło się wyłącznie na stratach materialnych...

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / Miejski Reporter /

W środę przed południem kierująca elektrycznym hyundaiem wjechała w witrynę sklepu obuwniczego przy ul. Królewskiej w Grodzisku Mazowieckim.

Na miejsce wysłano dwa zastępy straży pożarnej z Grodziska Mazowieckiego.

Mł. asp. Rafał Łyszkowski ze straży pożarnej w Grodzisku Mazowieckim powiedział reporterowi RMF MAXX Przemkowi Mzykowi, że "w pojeździe przebywały dwie osoby, które nie wymagały udzielenia pomocy medycznej".

Żadnej z osób będących wówczas w sklepie również nic się nie stało. Skończyło się wyłącznie na stratach materialnych.

Trwa ustalanie dokładnych przyczyn i okoliczności zdarzenia. Miejski Reporter podał, że kierująca elektrykiem była trzeźwa.