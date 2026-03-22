W niedzielę rano w Warszawie odbywa się jubileuszowy, 20. Półmaraton Warszawski. W związku z wydarzeniem zamknięto część ulic w centrum miasta, wprowadzono zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów oraz ograniczono możliwość parkowania na trasie biegu. Utrudnienia potrwają do godzin wieczornych.

W Półmaratonie Warszawskim wezmą udział 33 tys. biegaczy

Zamknięte ulice w centrum Warszawy

W niedzielę, 22 marca, w stolicy odbywa się 20. Półmaraton Warszawski. Z tego powodu od sobotniego wieczora oraz od wczesnych godzin porannych w niedzielę zamknięto część ulic w centrum miasta. Jezdnia Mostu Poniatowskiego w kierunku Pragi została zamknięta już w sobotę wieczorem i pozostanie nieprzejezdna do godziny 18:00 w niedzielę. Z kolei jezdnia w stronę centrum została zamknięta od godziny 5:00 i ma być otwarta o 14:00.

Trakt Królewski jest nieprzejezdny w godzinach 10:00-12:00, ulica Miodowa od 10:00 do 13:00, a jezdnia ul. Mickiewicza w stronę Osiedla Ruda - od 10:30 do 14:00. Ulice Podleśną i Gwiaździstą zamknięto od 10:30 do 14:30, a Wisłostradę w kierunku centrum - od 10:30 do 15:30. Most Gdański w kierunku Pragi pozostaje zamknięty w godzinach 10:30-15:30. Dodatkowo Wybrzeże Helskie oraz Wybrzeże Szczecińskie są nieprzejezdne od 8:00 do 16:00.

Utrudnienia w związku z Półmaratonem Warszawskim

Zmiany w komunikacji miejskiej

W związku z półmaratonem wprowadzono również istotne zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Od rana do około godziny 18:00 tramwaje nie kursują na odcinku od Placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona. Zmienione zostały trasy linii tramwajowych 9, 22 i 24, a także 10 linii autobusowych, które skierowano na objazdy. Od godziny 8:00 zmieniono trasy kolejnych 19 linii autobusowych. Po otwarciu ulic pojazdy komunikacji miejskiej będą wracać na swoje stałe trasy.

Przez całą niedzielę skrócono trasy czterech linii autobusowych, natomiast tramwaje linii 28 kursują na wydłużonej trasie z Metra Młociny do pętli Kawęczyńska-Bazylika. Część linii autobusowych skierowano na objazdy już w sobotę wieczorem. Szczegółowa lista objazdów dostępna jest na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Ograniczenia w parkowaniu i ruchu pieszych

W niedzielę przy większości ulic na trasie biegu obowiązuje zakaz parkowania. Piesi mogą przekraczać trasę biegu wyłącznie w wyznaczonych miejscach i w czasie wskazanym przez policję lub służby porządkowe.

33 tysiące uczestników na trasie

Według informacji przekazanych przez Urząd m.st. Warszawy, w jubileuszowym 20. Półmaratonie Warszawskim bierze udział około 25 tysięcy zawodników, a w Biegu na Piątkę 8 tys. osób. Organizatorzy apelują o wyrozumiałość i zachowanie ostrożności w rejonie trasy biegu.