​Od godz. 22 w piątek obie jezdnie Al. Jerozolimskich będą nieprzejezdne. Na sobotę i niedzielę zaplanowana jest naprawa nawierzchni w okolicach Ronda Dmowskiego. Zmienią się trasy autobusów.

Prace związane z frezowaniem nawierzchni jezdni w centrum zaczną się w piątek, 22 kwietnia, o godz. 22 i potrwają do niedzieli, 24 kwietnia, do godziny 22. W tym czasie zamknięty będzie przejazd Alejami Jerozolimskimi przez rondo Dmowskiego. Ulica Marszałkowska zostanie przejezdna, ale nie będzie można z niej skręcić w Aleje Jerozolimskie.

Utrudnienia w ruchu drogowym

Od strony zachodniej kierowcy dojadą Alejami Jerozolimskimi do Emilii Plater. Na skrzyżowaniu dostępne będą dwa pasy do skrętu w lewo w kierunku ul. Świętokrzyskiej i jeden do skrętu w prawo w kierunku ul. Koszykowej. Środkowy pas - do jazdy prosto - dostępny będzie wyłącznie dla kierowców chcących dojechać do posesji.

Na ul. Emilii Plater od strony Dworca Centralnego zostanie wyłączony z ruchu skrajny lewy pas ruchu. Obowiązywać będzie także zakaz skrętu w lewo w Al. Jerozolimskie - z wyłączeniem dojazdu do posesji.

Za skrzyżowaniem z Emilii Plater - dojazd do posesji będzie możliwy wyłącznie skrajnym prawym pasem. Przed Poznańską urządzona zostanie tzw. zawrotka - umożliwiająca zawrócenie i przejazd na drugą jezdnię Alej Jerozolimskich. Dalej wjechać będą mogły wyłącznie pojazdy budowy.

Podczas prac nie będzie możliwości wjazdu z Alej Jerozolimskich w Poznańską. Zostanie ona zamknięta za wjazdem do ostatniej posesji. Na odcinku od Alej do Nowogrodzkiej obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się, także na wyznaczonych miejscach postojowych. Również wyjazd z Nowogrodzkiej na Marszałkowską - z obu stron - nie będzie możliwy podczas weekendu.

Od strony wschodniej Aleje Jerozolimskie zostaną zamknięte od skrzyżowania z Kruczą. Dla kierowców jadących Alejami od strony ronda de Gaulle’a na skrzyżowaniu zostanie dopuszczona możliwość skrętu w lewo w ul. Kruczą (w kierunku Pięknej) z dwóch pasów. Trzeci pas pozostanie do skrętu w prawo, czyli w stronę pl. Powstańców Warszawy, ale trzeba pamiętać, że ruch w tym kierunku jest ograniczony.

Obowiązywać będzie zakaz skrętu z Kruczej w Aleje Jerozolimskie w kierunku ronda Dmowskiego. Nie będzie on dotyczył dojazdu do posesji. Tu także - za Kruczą zostanie urządzona zawrotka - ułatwiająca dojazd i wyjazd mieszkańcom okolicznych budynków. Utrudnienia będzie można ominąć ulicami: Chałubińskiego, Koszykową, Piękną i Alejami Ujazdowskimi. Do objazdu do Koszykowej i Pięknej będzie można dojechać także Marszałkowską z pl. Konstytucji lub Kruczą.



Zmiany w kursowanie komunikacji miejskiej

W związku z pracami swoje trasy zmienią linie autobusowe: 127, 128, 131, 158, 171, 175, 517, 519, 522, 525, N22, N24, N25, N31, N32, N33, N35, N37, N38, N42, N72, N81, N83, N85 i N88, a część będzie miała skrócone trasy.

Jadące z Osiedla Górczewska autobusy linii 109 nie dojadą do Torwaru - ich pętla będzie na Dworcu Centralnym. Z kolei autobusy linii 117 i 507 nie będą jeździły do Dworca Centralnego i skończą swoje trasy na przystanku Rondo Waszyngtona. Stąd też pojadą na Gocław.

Zawieszone zostaną kursy wydłużone linii 521 do Szczęśliwic - wszystkie autobusy skończą trasę na pętli Wiatraczna.

Tramwaje na ulicy Marszałkowskiej i w Alejach Jerozolimskich będą jeździły normalnie.