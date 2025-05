Słynna piosenkarka jazzowa Urszula Dudziak została powołana do Rady Seniorów Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Jej nowa funkcja społeczna może przynieść duże zmiany dla starszych mieszkańców centrum stolicy.

Urszula Dudziak została powołana do Rady Seniorów Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy / Pawel Wodzynski / East News

Jazzowa ikona w służbie seniorom

Podczas jednej z ostatnich sesji Rady Dzielnicy Śródmieście w Warszawie podjęto uchwałę o powołaniu Urszuli Dudziak do Rady Seniorów Dzielnicy Śródmieście. 81-letnia wokalistka dołączyła do grona osób reprezentujących mieszkańców w wieku 60+, a jej kadencja potrwa do 2028 roku.

Mandat radnej Rady Seniorów jest funkcją społeczną, co oznacza, że nie wiąże się z żadnym wynagrodzeniem. Aby zasiadać w takim gremium, trzeba mieć ukończone 60 lat. Rada działa na rzecz osób starszych - monitoruje politykę senioralną w dzielnicy, doradza i wspiera inicjatywy poprawiające jakość życia seniorów.

Władze dzielnicy z entuzjazmem przyjęły zaangażowanie znanej artystki. Członkostwo Pani Urszuli Dudziak w śródmiejskiej Radzie Seniorów to dowód jej ogromnej otwartości, charyzmy i wrażliwości. Liczymy, że zaangażowanie Pani Urszuli na rzecz śródmiejskich seniorek i seniorów będzie przyczynkiem do bliższej współpracy zwłaszcza w dziedzinie kultury i kampanii społecznych - przekazał rzecznik prasowy Dzielnicy Śródmieście, Mateusz Węgrzyn.

Dudziak: "Postaram się zrobić wszystko, co w mojej mocy"

Artystka nie kryje, że wiele jeszcze chce się nauczyć od innych członków rady. Czeka mnie na pewno bardzo ciekawy okres, ponieważ będę się dużo uczyła od moich radnych. I postaram się zrobić wszystko, co jest w mojej mocy, żeby seniorom tutaj w Warszawie, w Śródmieściu, żyło się lepiej, zdrowiej, wygodniej i szczęśliwiej - powiedziała piosenkarka w nagraniu opublikowanym na facebookowym profilu dzielnicy.

Dudziak od lat mieszka w centrum Warszawy, ale często spędza też czas w swoim wiejskim domu pod Siedlcami. Jej codzienne życie, podobnie jak twórczość, łączy energię miasta z ucieczką na łono natury.