Dzisiaj ostatni dzień, w którym otwarta jest najstarsza szopka bożonarodzeniowa w stolicy. Znajduje się ona w stołecznym kościele kapucynów przy ulicy Miodowej.

/ Fot. Michał Dobrołowicz / RMF FM

Szopka w kościele kapucynów działa o tej porze roku od 74 lat.

To miejsce przyciąga mnie, bo pamiętam, gdy odwiedzałam je jako dziecko. Niektóre elementy są te same, które były tu w latach 90. Dzisiaj przychodzę tu z córką, pokazuję jej elementy takie jak znak Polski Walczącej, Częstochowę, warszawską Starówkę. Te miejsca też są w szopce pokazane, to miejsce opowiada historię Polski - mówią naszemu reporterowi odwiedzający ruchomą szopkę przy ulicy Miodowej w Warszawie.

Szopka jest dzisiaj otwarta od 12:00 do 18:30. Wstęp jest wolny.

W szopce można znaleźć między innymi Zamek Królewski w Warszawie, Starówkę, są motywy powstania warszawskiego, fragmenty zwalonych murów. Widzimy powstańców, są również postaci historyczne: Zygmunt III Waza, Jan Kiliński i Stefan Starzyński.

W tym roku ruchoma szopka przy ulicy Miodowej działała od 25 grudnia.