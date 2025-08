Prezydent Andrzej Duda i prezydent elekt Karol Nawrocki oddali hołd pomordowanym mieszkańcom warszawskiej Woli. Nawrocki podkreślił, że Powstanie Warszawskie było "arcypolskim powstaniem".

Andrzej Duda i Karol Nawrocki / Rafał Guz / PAP

Andrzej Duda w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego podkreślił, że ważne jest upamiętnienie ofiar Rzezi Woli - masakry dokonanej przez hitlerowców na mieszkańcach stolicy. Wraz z prezydentem elektem Karolem Nawrockim złożył wieniec przed pomnikiem poświęconym Ofiarom Rzezi Woli, znajdującym się na terenie byłej fabryki Ursus, miejscu egzekucji ok. 7 tys. mieszkańców Warszawy.

W czasie Powstania Warszawskiego oddziały niemieckie dopuściły się wielu masowych mordów na ludności cywilnej stolicy. Jedną z największych zbrodni była tzw. Rzeź Woli, w wyniku której w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku zamordowanych zostało kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców tej dzielnicy.

Duda: Czcimy pomordowanych cywilnych mieszkańców

Prezydent podczas uroczystości powiedział, że ważne jest dla niego, by upamiętniać ofiary masakry dokonanej przez hitlerowców na mieszkańcach stolicy. Dodał, że nadal nie jest wiedzą powszechną fakt, że w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego Niemcy przystąpili do eksterminacji mieszkańców.

Podkreślił, że na samej Woli, w wielu miejscach znajduje się ponad 150 tablic upamiętniających walki, a także ofiary niemieckich zbrodni.

Czcimy zatem dzisiaj w pierwszych momentach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia, nie tyle pamięć bohaterskich żołnierzy, którzy walczyli w Powstaniu z bronią w ręku (...) ale pomordowanych cywilnych mieszkańców stolicy. Ofiar Rzezi Woli - powiedział prezydent Duda.

Nawrocki: Było arcypolskim powstaniem

Nawrocki podkreślił, że Powstanie Warszawskie było "arcypolskim powstaniem". Było arcypolskim powstaniem, bo my tacy jesteśmy, że nawet w warunkach niemieckiego okrucieństwa i barbarzyństwa gotowi byliśmy do zrywu militarnego, wojskowego, do zrywu społecznego, gotowi byliśmy do głębokich poświęceń, do oddania swojego życia za to, aby Polska była wolna i niepodległa - zaznaczył prezydent elekt.

Prezydent elekt zwrócił uwagę, że tragedia Warszawy rozpoczęła się już 1 września 1939 roku. Więc to, co wydarzyło się 1 sierpnia 1944 roku, było jasnym głosem i wyrazem wspaniałych obywateli państwa polskiego, wówczas podziemnego, i było krzykiem o wolność, niepodległość i podmiotowość - powiedział prezydent elekt.

Wyraził też głęboką wdzięczność tym wszystkim, którzy dziś upamiętniają Powstanie Warszawskie. Wdzięczny, nie tylko jako prezydent elekt, i prezes Instytutu Pamięci Narodowej, naszym bohaterkom i bohaterom z Powstania Warszawskiego, od których uczymy się tej głębokiej nadziei i gotowości do walki o najważniejsze dla nas sprawy - podkreślił Karol Nawrocki.

Rzeź Woli

Rzeź mieszkańców stołecznej Woli była częścią działań Niemców, którzy na bezpośredni rozkaz Adolfa Hitlera przystąpili do planu zburzenia Warszawy i wymordowania jej mieszkańców. W masowych egzekucjach zamordowano - według różnych szacunków - od 40 do 60 tys. mieszkańców dzielnicy. Eksterminacja na dużą skalę zakończyła się 7 sierpnia, jednak w mniejszym stopniu trwała aż do 12 sierpnia, kiedy gen. Erich von dem Bach-Zelewski wydał zakaz mordowania ludności cywilnej Warszawy, która odtąd miała być wykorzystywana jako darmowa siła robocza dla niemieckiej machiny wojennej.

Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. o godz. 17. Było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie i największym zrywem niepodległościowym na terenie okupowanej Polski. Do walki w stolicy przystąpiło około 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło około 18 tys. powstańców, 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej wynosiły około 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, około 500 tys. osób, wypędzono z miasta.