Rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Sanepid informuje o ponad 28 tysiącach potwierdzonych przypadków. Z jakim wariantem SARS-CoV-2 mamy obecnie do czynienia? Jak reagować na objawy? Kto w pierwszej kolejności powinien się zaszczepić. Na te pytania w Radiu RMF24 odpowiadał wirusolog, dr hab. Tomasz Dzieciątkowski.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Obserwujemy zakażenia przebiegające głównie ze strony górnych dróg oddechowych: katar, ból gardła, trudności w przełykaniu, gorączka, uczucie rozbicia. Czasem pojawiają się też objawy ze strony układu pokarmowego, takie jak biegunka - tłumaczył w Radiu RMF24 wirusolog, dr hab. Tomasz Dzieciątkowski.

Zdaniem eksperta w obecnej fali Covid-19 przypomina cięższe przeziębienie, jednak warto zwrócić uwagę na intensywny ból gardła. Często jest on silniejszy niż w przypadku innych infekcji sezonowych.

Gość Radia RMF24 zwrócił uwagę, że nie u każdej osoby przechodzącej Covid mamy do czynienia z gorączką. Przy podejrzeniu infekcji dróg oddechowych warto wykonać test combo. To nie sezon grypowy, RSV też nie, więc dobrze sprawdzić, co to dokładnie za wirus - mówił dr hab. Dzieciątkowski.

Zalecał leczenie objawowe, a przede wszystkim izolację, by nie zarażać innych.

Covid nadal jest groźny

Choć wielu pacjentów przechodzi zakażenie łagodnie, Covid-19 nadal niesie ryzyko powikłań.

Część zakażonych może doświadczyć tzw. Long post Covid, czyli powracających objawów po przechorowaniu - zaznaczył wirusolog w Radiu RMF24.

Nowe szczepionki już dostępne. Kto powinien się zaszczepić?

W poniedziałek ruszyły szczepienia najnowszą wersją preparatu przeciwko Covid-19. Kto powinien z nich skorzystać? Przede wszystkim osoby z grup ryzyka: seniorzy, osoby z chorobami przewlekłymi (np. cukrzycą, otyłością, schorzeniami sercowo-naczyniowymi lub układu oddechowego), kobiety w ciąży, osoby z obniżoną odpornością.

Szczepionki są zaktualizowane, choć wirus i tak zawsze będzie o krok przed nami. Ich głównym celem jest ograniczenie ryzyka ciężkiego przebiegu choroby i hospitalizacji - zaznaczył Dzieciątkowski.

Maseczki? Tak, jeśli jesteś chory...

Czy powinniśmy wrócić do noszenia maseczek? Dr hab. Tomasz Dzieciątkowski ocenił, że "to kwestia społecznej odpowiedzialności".

Jeśli jesteśmy chorzy - nieważne, czy to Covid, czy zwykły katar - zostańmy w domu. A jeśli musimy wyjść, załóżmy maseczkę, żeby nie zarażać innych - podsumował gość Radia RMF24.