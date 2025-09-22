Rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Sanepid informuje o ponad 28 tysiącach potwierdzonych przypadków. Z jakim wariantem SARS-CoV-2 mamy obecnie do czynienia? Jak reagować na objawy? Kto w pierwszej kolejności powinien się zaszczepić. Na te pytania w Radiu RMF24 odpowiadał wirusolog, dr hab. Tomasz Dzieciątkowski.
Obserwujemy zakażenia przebiegające głównie ze strony górnych dróg oddechowych: katar, ból gardła, trudności w przełykaniu, gorączka, uczucie rozbicia. Czasem pojawiają się też objawy ze strony układu pokarmowego, takie jak biegunka - tłumaczył w Radiu RMF24 wirusolog, dr hab. Tomasz Dzieciątkowski.
Zdaniem eksperta w obecnej fali Covid-19 przypomina cięższe przeziębienie, jednak warto zwrócić uwagę na intensywny ból gardła. Często jest on silniejszy niż w przypadku innych infekcji sezonowych.
Gość Radia RMF24 zwrócił uwagę, że nie u każdej osoby przechodzącej Covid mamy do czynienia z gorączką. Przy podejrzeniu infekcji dróg oddechowych warto wykonać test combo. To nie sezon grypowy, RSV też nie, więc dobrze sprawdzić, co to dokładnie za wirus - mówił dr hab. Dzieciątkowski.
Zalecał leczenie objawowe, a przede wszystkim izolację, by nie zarażać innych.
Choć wielu pacjentów przechodzi zakażenie łagodnie, Covid-19 nadal niesie ryzyko powikłań.
Część zakażonych może doświadczyć tzw. Long post Covid, czyli powracających objawów po przechorowaniu - zaznaczył wirusolog w Radiu RMF24.
W poniedziałek ruszyły szczepienia najnowszą wersją preparatu przeciwko Covid-19. Kto powinien z nich skorzystać? Przede wszystkim osoby z grup ryzyka: seniorzy, osoby z chorobami przewlekłymi (np. cukrzycą, otyłością, schorzeniami sercowo-naczyniowymi lub układu oddechowego), kobiety w ciąży, osoby z obniżoną odpornością.
Szczepionki są zaktualizowane, choć wirus i tak zawsze będzie o krok przed nami. Ich głównym celem jest ograniczenie ryzyka ciężkiego przebiegu choroby i hospitalizacji - zaznaczył Dzieciątkowski.
Czy powinniśmy wrócić do noszenia maseczek? Dr hab. Tomasz Dzieciątkowski ocenił, że "to kwestia społecznej odpowiedzialności".
Jeśli jesteśmy chorzy - nieważne, czy to Covid, czy zwykły katar - zostańmy w domu. A jeśli musimy wyjść, załóżmy maseczkę, żeby nie zarażać innych - podsumował gość Radia RMF24.