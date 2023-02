Koledzy z linii lotniczych, w których pracuje Mikołaj Wrona poszukują dla niego "genetycznego bliźniaka ". Mikołaj na co dzień pilotuje samoloty pasażerskie. W listopadzie zdiagnozowano u niego bardzo agresywny i szybko postępujący nowotwór krwi – ostrą białaczkę, którą można wyleczyć tylko przeszczepieniem szpiku.

/ Materiały prasowe

Zamiłowanie do latania Mikołaj Wrona ma w genach. Jest synem kapitana Tadeusza Wrony, który 1 listopada 2011 w wyniku awarii samolotu Boeing 767 zmuszony został do wykonania manewru awaryjnego lądowania na Lotnisku Chopina w Warszawie - bez wysuniętego podwozia. Przyniosło mu to światowy rozgłos.

U Mikołaja zdiagnozowano bardzo agresywny i szybko postępujący nowotwór krwi – ostrą białaczkę, jedynym lekarstwem jest przeszczep szpiku kostnego.

Do niedawna byłem zdrowym człowiekiem, nie miałem przewlekłych chorób - zresztą moja praca wymaga wykonywania regularnych badań, które nigdy nie wskazywały, że jestem na coś poważnie chory. W sobotni poranek 19 listopada usłyszałem, że zdiagnozowano u mnie ostrą białaczkę szpikową – wspomina moment fatalnej diagnozy Mikołaj Wrona.



/ Materiały prasowe

W mojej pracy zawodowej często byłem szkolony, ale też i doświadczałem sytuacji trudnych. W końcu pilotując samolot z setkami osób na pokładzie, jestem odpowiedzialny przede wszystkim za ich życie i zdrowie. To jednak coś innego, bo kiedy znasz ryzyko i umiejętnie nim zarządzasz, jesteś spokojny. Choroba natomiast pojawia się nieoczekiwanie i zmienia w jednej sekundzie wszystko. Wiem, że muszę myśleć pozytywnie. Mam nadzieję, że niedługo będę mógł wrócić do mojej żony Magdy, synka Zygmunta i córki Adelki. Bardzo za nimi tęsknię – dodaje Mikołaj.

O rejestrację w bazie dawców szpiku Fundacji DKMS apelują koledzy z linii lotniczych, w których pracuje Mikołaj.

Poruszymy niebo i ziemię, by pomóc Mikołajowi i innym pacjentom, dla których przeszczepienie szpiku jest jedyną szansą na życie. Poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka to priorytet w naszej pracy. Gdy nieszczęście dotknie jednego z nas, całe środowisko branży lotniczej solidaryzuje się, by pomóc - apeluje Iga - koleżanka Mikołaja z linii lotniczych.

/ Materiały prasowe

Zachęcamy do rejestracji, być może to właśnie TY uratujesz czyjeś życie! www.dkms.pl/dawca-dla-mikolaja.