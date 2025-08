Placówka po przeprowadzce zaprasza do Pałacu Kultury i Nauki. Od 1 sierpnia zobaczymy tam wystawę Światła Miasta, czyli realia nocnego życia stolicy z lat 70. Na 4 piętrze PKiN zaświeci ponad 100 neonów.

Fot. Witold Urbanowicz, Muzeum Neonów

Na wystawie zwiedzający będą mieli możliwość przyjrzenia się neonom z bliska, a także docenienia kunsztu twórców i rzemieślników tej zapominanej już formy sztuki.

"Światła miasta" to więcej niż wystawa - to podróż w czasie i miejsce spotkania historii z nostalgia, designu z rzemiosłem, a światła z cieniem pamięci. Jej celem jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego, jak i budowanie świadomości społecznej: neony to więcej niż reklamy - są symbolem zmieniających się czasów, aspiracji społeczeństwa oraz kultury miejskiej - mówi Ilona Karwińska, dyrektor Muzeum Neonów. Na wystawie będzie można zobaczyć takie klasyki, jak Berlin, Restauracja Szanghaj, Syrenka, Bajeczny, Bar Mleczny Biedronka, Cepelia, Sezam czy Kawiarnie Jas i Małgosia. Rozbudowane zostały strefy z neonami zagranicznymi, w tym zwłaszcza z innych państw Bloku Wschodniego, jak Czechosłowacja czy Węgry.