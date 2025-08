Na przenoszoną przez komary gorączkę zachodniego Nilu zmarło w ostatnich tygodniach we Włoszech 9 osób - podały tamtejsze służby medyczne. W ciągu minionych 7 dni liczba stwierdzonych przypadków zakażeń wirusem wzrosła z 32 do 89. Kierowane są apele o stosowanie wszelkich środków przeciwko ukąszeniom komarów.

/ imago/blickwinkel/EAST NEWS / East News

To "wierzchołek góry lodowej"?

Raport na temat wzrostu potwierdzonych przypadków zachorowań ogłosił Instytut Zdrowia, który zastrzegł, że nie ma powodów do alarmu i sytuacja jest pod kontrolą, ale zaapelował jednocześnie do ludności o stosowanie wszystkich środków przeciwko komarom roznoszącym tego wirusa. Przypomina się zarazem, że nie jest on przenoszony między ludźmi.

Wirusolodzy z Instytutu zachęcili także, by zgłaszać się do lekarza w przypadku gorączki powyżej 38 stopni.

W jakich regionach odnotowano najwięcej przypadków zachorowania?

Najwięcej przypadków tej choroby - 58 na 89 stwierdzono w stołecznym regionie Lacjum, przede wszystkim w rejonie Latiny i Sabaudii.

Łącznie wirusa wykryto u chorych w 10 regionach, oprócz Lacjum także w:

Lombardii,

Kampanii,

Piemoncie,

Wenecji Euganejskiej,

Friuli-Wenecji Julijskiej,

Emilii-Romanii,

Abruzji,

Apulii,

na Sardynii.

/ Mateusz Krymski / PAP

Specjaliści w dziedzinie medycyny prewencyjnej wyrażają w mediach opinie, że liczba wykrytych przypadków może być jedynie „wierzchołkiem góry lodowej" i szacują liczbę bezobjawowych przypadków na około 10 tysięcy. "Szczyt zachorowań prognozowany jest na połowę sierpnia" - podają włoskie media cytując ekspertów.

Wyjaśniają oni także, że osoby, które zmarły, były obciążone także innymi chorobami.