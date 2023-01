Warszawa zamierza w przyszłym roku utworzyć Strefę Czystego Transportu, która ograniczy wjazd do miasta najbardziej zanieczyszczającym powietrze pojazdom. Teraz mieszkańcy mogą zapoznać się ze wstępnym projektem strefy. Przez najbliższe 3 miesiące odbywać się będą konsultacje społeczne.

Strefa Czystego Transportu to wydzielony obszar, po którym mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin - tzw. normy Euro, które są powiązane z datą produkcji pojazdu.

W Europie funkcjonuje już ponad 320 Stref Czystego Transportu - najwięcej w Niemczech i we Włoszech. W Polsce uchwałę w tej sprawie przyjął już Kraków - tam strefa w łagodnej wersji zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 r. Własny projekt SCT pod koniec grudnia 2022 r. zaprezentowały także władze Wrocławia.

W Warszawie strefa ma funkcjonować od lipca 2024 r. Obejmie większość Śródmieścia oraz przylegające do niego fragmenty Woli, Ochoty, Saskiej Kępy, Grochowa i Pragi.

Niepokojące badania

Stolica wprowadzi Strefę Czystego Transportu, aby obniżyć ilość zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy silnikowe. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2014 r. wynika, że ruch samochodowy odpowiada za 63 procent zanieczyszczenia pyłami PM10 w Warszawie. Inny raport NIK z 2020 r. podaje, że z zanieczyszczeń transportowych pochodzi ok. 75 procent tlenków azotu w Warszawie.

Co więcej, z badania emisyjności pojazdów na warszawskich ulicach dokonanego jesienią 2020 r. przez zespół naukowców z ICCT wynika, że najwięcej zanieczyszczeń pochodzi od starszych samochodów, zwłaszcza tych z silnikiem Diesla. Pomiary blisko 150 tysięcy pojazdów wykazały, że samochody wyprodukowane przed 2006 r., choć stanowiły tylko 17 procent floty, odpowiadały za 37 procent emisji tlenków azotu i 52 procent emisji pyłów.

Wdrożenie Strefy Czystego Transportu to także obowiązek władz Warszawy, wynikający z realizacji Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Mazowieckiego.

Strefa Czystego Transportu: Ograniczenia

W pierwszym etapie ograniczenie wjazdu do Strefy Czystego Transportu dotyczyć ma pojazdów benzynowych, niespełniających normy Euro 2 - starszych niż 27 lat - i pojazdów z silnikiem Diesla niespełniających normy Euro 4, czyli starszych niż 18 lat. Później, konsekwentnie co dwa lata, zwiększane będą wymagania dotyczące standardów emisji spalin dla aut poruszających się w strefie.

Co więcej, Rada Miasta może też w przyszłości zdecydować o powiększeniu strefy. Taka decyzja będzie jednak wymagała wcześniejszych konsultacji z mieszkańcami.

Co na to mieszkańcy?

Zdania samych warszawiaków co do wprowadzenia stref są podzielone. Część osób bardzo chwali takie podejście i dążenie Warszawy do upodobnienia się do innych europejskich stolic. Są też tacy, którzy uważają, że te działania są spóźnione.

Może i pomoże to w ograniczeniu spalin, ale wydaje mi się, że kierowcy i tak będą łamać te zakazy. Nie chce mi się wierzyć, że będą się stosować do tego. Chyba że te kary byłyby o wiele większe niż 500 złotych, to może by to na nich zadziałało - mówi naszej reporterce, Annie Zakrzewskiej, jedna z mieszkanek stolicy. Jakie czyste powietrze? Myśli Pani, że jak wszędzie są te spaliny, chemia i w ogóle smród i brud, to nagle te kilka aut rozwiąże problem? Absolutnie, nic to nie da - oceniła inna.

To jest oczywiście dobry pomysł, ale to za mało. To powinno być jedno z działań towarzyszących jakiejś większej polityce - podsumowuje inny mieszkaniec Warszawy.

Strefa Czystego Transportu: Konsultacje społeczne

Jak podkreślają przedstawiciele warszawskiego ratusza, zaprezentowana propozycja Strefy Czystego Transportu nie jest jeszcze gotowym scenariuszem, a zaproszeniem warszawiaków do dyskusji. Dlatego w najbliższych tygodniach odbędą się spotkania online oraz dyżury konsultacyjne w różnych dzielnicach miasta. Będzie można złożyć swoje uwagi co do obszaru, jaki obejmie strefa i terminów jej wprowadzania.

Uwagi mieszkańców zbierane są pod adresem email: sct@um.warszawa.pl lub przez formularz dostępny na stronie konsultacji.

Więcej informacji o SCT można uzyskać w serwisie Urzędu Miasta: transport.um.warszawa.pl/sct.