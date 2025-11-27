Do groźnego incydentu doszło w gminie Łyse (woj. mazowieckie), gdzie 28-letni operator koparki, będąc pod wpływem alkoholu, doprowadził do wywrócenia pojazdu, a następnie próbował uciec z miejsca zdarzenia. Mężczyzna został szybko zatrzymany przez policję i niebawem odpowie przed sądem.

/ Policja /

W poniedziałek dyżurny policji w Ostrołęce (woj. mazowieckie) otrzymał zgłoszenie o koparce, która zjechała z drogi i przewróciła się na poboczu w gminie Łyse.

Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, zastali wywróconą maszynę, kierowca zdążył jednak uciec.

Ponad dwa promile alkoholu

Policjanci szybko odnaleźli 28-letniego mieszkańca powiatu łomżyńskiego kilkaset metrów dalej w lesie.

Od mężczyzny wyczuwalna była silna woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało ponad dwa promile w jego organizmie.

Nieodpowiedzialny kierowca stracił już prawo jazdy. Wkrótce stanie przed sądem, gdzie grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Policja przypomina: "Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu, niezależnie od tego, czy jest to samochód, koparka, skuter, rower czy ciągnik rolniczy stanowi ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia zarówno kierującego, jak i innych uczestników ruchu".