Rosja rozpoczyna największy jesienny pobór do wojska od 2016 roku. Władimir Putin planuje powołać 135 tysięcy młodych mężczyzn do służby wojskowej, co budzi niepokój w kontekście trwającej wojny na Ukrainie.

/ Shutterstock

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret o powołaniu 135 tysięcy mężczyzn w wieku od 18 do 30 lat do obowiązkowej służby wojskowej. Akcja potrwa od października do grudnia i jest największym jesiennym poborem od 2016 roku. Wiosną tego roku do wojska trafiło już 160 tysięcy osób, co oznacza, że 2025 rok może być rekordowy pod względem liczby powołań.

Wiosna i jesień

W Rosji akcje poborowe odbywają się dwa razy do roku - wiosną i jesienią. Najwięcej rekrutów trafia do armii wiosną, kiedy kończą naukę w szkołach i na uczelniach.

Wcześniej jesienne pobory do wojska były mniejsze. W 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, do armii powołano 120 tysięcy rekrutów. Rok później było to już o 10 tys. żołnierzy więcej. W ubiegłym roku do rosyjskiej armii wcielono 133 tys. mężczyzn.

Wiosenne pobory były liczniejsze. W tym roku do armii na wiosnę trafiło 160 tys. mężczyzn, a rok wcześniej było tylko o 10 tys. rekrutów mniej. W 2023 r. na wiosnę powołano 147 tys. poborowych, a w 2022 r. do rosyjskiej armii trafiło 134,5 tysiąca osób.

Rosyjskie straty i rozbudowa armii

Chociaż oficjalnie poborowi mają pełnić rutynową służbę w rosyjskich bazach, to bardziej prawdopodobne jest to, że wylądują na froncie w Ukrainie. Rosja zmaga się z rosnącymi stratami na polu walki i presją, by utrzymać ofensywę na ponad 1000-kilometrowej linii frontu.

Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony, od początku wojny na Ukrainie zginęło lub zostało rannych ponad milion rosyjskich żołnierzy. W odpowiedzi na te straty, we wrześniu 2024 roku Putin zdecydował o zwiększeniu liczebności armii do 1,5 miliona żołnierzy czynnej służby, czyniąc z niej jedną z największych na świecie.

Całoroczny pobór

Kolejne fale poboru i mobilizacji są interpretowane jako przygotowania do kontynuacji działań wojennych, mimo zapewnień rosyjskiego prezydenta o dążeniu do pokoju.

Oprócz regularnego poboru, Rosja prowadzi intensywną rekrutację żołnierzy kontraktowych do walki na Ukrainie, oferując im wysokie wynagrodzenia i premie za podpisanie umowy. Kreml zamierza też rozszerzyć terminy poboru. W zeszłym tygodniu Duma Państwowa przyjęła w pierwszym czytaniu projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie całorocznego modelu poboru do wojska już od przyszłego roku.