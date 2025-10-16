Duże utrudnienia w ruchu pociągów na trasie między Warszawą a Grodziskiem Mazowieckim. Podmiejski skład między stacjami Pruszków a Warszawa Włochy śmiertelnie potrącił człowieka, który wtargnął na tory. Kolejarze starają się zorganizować objazd pociągów po równoległym torze.

Ruch pociągów w okolicach Warszawy wstrzymany. Człowiek wtargnął na tory (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Szybka Kolej Miejska informuje na swoim Facebooku, że z powodu wypadku z udziałem człowieka w pobliżu stacji Pruszków, na odcinku Pruszków - Warszawa Włochy oraz na podmiejskiej linii średnicowej występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników.

"W związku z tym pociągi SKM linii S1 i S2 w obu kierunkach mogą być opóźnione do około 60 minut. Ponadto, wybrane pociągi na odcinku Pruszków - Warszawa Zachodnia mogą być kierowane po torach dalekobieżnych z pominięciem stacji i przystanków Piastów, Ursus Niedźwiadek, Ursus i Włochy" - wskazano.

"Pociąg SKM linii S1:- nr 99358/9 ze stacji Otwock (odjazd o godz. 19:00) do stacji Pruszków został odwołany w całej relacji, - nr 99266/7 ze stacji Pruszków (odjazd o godz. 20:59) do stacji Otwock został odwołany w całej relacji. Oczekujemy na dalsze informacje od zarządcy infrastruktury, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Niezwłocznie poinformujemy Państwa o wszelkich zmianach i uaktualnieniach dotyczących tej sytuacji" - dodano.