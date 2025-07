45-letni obywatel Litwy, zatrzymany przez stołecznych policjantów, odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, organizowanie nielegalnego przekraczania granicy oraz usiłowanie wymuszenia rozbójniczego, z czego czerpał korzyści materialne. Trzech cudzoziemców, których przewiózł do Warszawy z Białegostoku, zostało przekazanych do komendanta straży granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu do powrotu do państw pochodzenia.

Polska przyjmie migrantów? KE reaguje na słowa Tuska Do stołecznych funkcjonariuszy trafiła informacja, że na jednej z ulic w dzielnicy Włochy zaparkował samochód, w którym mogą znajdować się uprowadzeni obcokrajowcy pochodzenia etiopskiego. Policjanci natychmiast udali się pod wskazany adres, gdzie zauważyli Opla Astrę. Po otwarciu drzwi, na tylnym siedzeniu zauważyli trzech cudzoziemców. Jeden z nich łamaną angielszczyzną poinformował policjantów, że nielegalnie przekroczyli granicę. Wskazał też, że każdy z nich za przedostanie się przez granicę zapłacił pewnej osobie 2000 dolarów. Cała operacja miała odbywać się za pośrednictwem komunikatora w telefonie. Mężczyźni nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów. Po chwili do pojazdu podszedł mężczyzna, 45-letni obywatel Litwy, który - jak się okazało - odpłatnie miał przewieźć obcokrajowców z Białegostoku pod wskazany adres w Warszawie. Stołeczni wywiadowcy (funkcjonariusze operacyjni pionu prewencji) zatrzymali zarówno obywatela Litwy, jak i trzech, jak się okazało, pochodzących z Etiopii i Erytrei mężczyzn. / Policja / Sprawą zajęli się policjanci Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji. Po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych z zatrzymanymi w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie 45-letni obywatel Litwy usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, organizowania nielegalnego przekraczania granicy oraz usiłowania wymuszenia rozbójniczego, z czego czerpał korzyści materialne. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na trzy miesiące. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Trzej mężczyźni, którzy nielegalnie przekroczyli granicę Rzeczypospolitej Polskiej, zostali przesłuchani w charakterze świadka, a następnie przekazani do komendanta straży granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu do powrotu cudzoziemców. Udaremniony przemyt migrantów w Warszawie RMF FM