„Musimy organizować naszą pracę na nowo” - tak przyznają w RMF FM przedsiębiorcy, którzy wynajmują powierzchnię biurową na PGE Narodowym w Warszawie. Do odwołania nie mogą z niej korzystać po tym, jak Stadion przez usterkę został wyłączony z użytkowania.

PGE Narodowy jest zamknięty do odwołania / Leszek Szymański / PAP

W ciągu dwóch tygodni na PGE Narodowym zostaną zainstalowane by-passy, które mają odciążyć uszkodzony element podtrzymujący dach obiektu. Taką deklaracje na konferencji prasowej przedstawił wczoraj prezes operatora PGE Narodowego. Sam obiekt będzie zamknięty jeszcze dłużej.

Musimy przeorganizować naszą pracę. Nie jesteśmy dużą firmą, pracujemy w kilkuosobowym zespole, przydatne jest miejsce, w którym można się spotkać, porozmawiać, zaprosić klienta. Do tej pory tak służyło biuro w przestrzeni Stadionu Narodowego. Nie mamy teraz tam wstępu, mogliśmy tylko wejść, by zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. Ostatnie lata, zwłaszcza czas pandemii, przyzwyczaiły nas do tego, że trzeba być elastycznym i to się potwierdza - podkreśla w rozmowie z naszym reporterem Agnieszka Kuźma-Filipek, właścicielka agencji public relations, która korzystała z części biurowej PGE Narodowego. Nauczyliśmy się pracy zdalnej i mamy coraz większe kompetencje związane z cyfrowymi formami kontaktu - dodaje.

Musimy zapewnić sobie sprzęt we własnym zakresie. Straciliśmy dostęp do przestrzeni, w której były biurka, infrastruktura sieciowa, drukarki, skanery, wspólna kuchnia, w której spotykaliśmy się z innymi, miło było wypić wspólnie kawę. Nasze koszty mogą wzrosnąć, bo samemu trzeba zadbać o energię, o sprzęt - dodaje Agnieszka Kuźma-FIilipek. Obecnie firma, której właścicielką jest pani Agnieszka, pracuje zdalnie. Możliwe, że niedługo będzie szukać nowych przestrzeni biurowych albo kawiarni, w których będzie mogła planować spotkania z klientami.

Od rzeczniczki operatora PGE Narodowego spółki PL2012+ nasz dziennikarz uzyskał informację, że spółka kontaktuje się indywidualnie z przedstawicielami firm, które wynajmowały powierzchnię biurową w przestrzeni Stadionu. Na razie wprowadzona została praca zdalna.