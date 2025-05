Prokuratura postawiła zarzuty dwóm obywatelom Ukrainy, którzy mieli współdziałać z podpalaczami - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Pożar Centrum Handlowego Marywilska 44 to efekt działania służb specjalnych Rosji - ustalili prokuratorzy oraz funkcjonariusze KSP i ABW.

Pożar przy Marywilskiej w Warszawie. / Leszek Szymański / PAP

Dwóm obywatelom Ukrainy postawiono zarzuty udziału w podpaleniu centrum handlowego Marywilska 44 w Warszawie.

Jeden z podejrzanych miał nagrać pożar i akcję gaśniczą, a następnie przekazać materiały do Rosji, gdzie zostały opublikowane w mediach społecznościowych.

Polscy śledczy traktują ten pożar jako akt dywersji dokonany na zlecenie rosyjskich służb specjalnych.

Są zarzuty dla dwóch osób podejrzanych o udział w podpaleniu centrum handlowego przy Marywilskiej w Warszawie - dowiedział się reporter RMF FM.

To dwóch Ukraińców, którzy współdziałali z podpalaczami. Według Prokuratury Krajowej, jeden z nich Daniil B., otrzymał zlecenie z Rosji, by nagrać na kamerę pożar hali i akcję gaśniczą, a następnie wysłać te materiały do Rosji. Tam je opublikowano w mediach społecznościowych.

Drugi z podejrzanych to zleceniodawca nagrań Ołeksandr W.

Obaj mają być członkami zorganizowanej grupy, której celem było podpalanie obiektów wielkopowierzchniowych w Unii Europejskiej, by zastraszyć ludzi.

Daniil B., który obecnie przebywa w areszcie na Litwie, jest podejrzany o udział w działalności obcego wywiadu przeciwko Polsce i dokonanie aktu sabotażu o charakterze terrorystycznym. Podobne zarzuty sformułowano wobec Ołeksandra W., jednak nie zostały mu ogłoszone, bo przebywa w Rosji. Wystawiono za nim list gończy, jest też wniosek o wydanie za nim Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Do pożaru Centrum Handlowego Marywilska 44 w Warszawie doszło 12 maja 2024 roku. Całkowicie spłonęło 1400 sklepów i punktów usługowych.

"Obecnie, na podstawie zgromadzonych dowodów wiemy, że pożar był efektem podpalenia dokonanego na zlecenie rosyjskich służb specjalnych" - poinformował w niedzielę wieczorem Donald Tusk wraz z Tomaszem Siemoniakiem i Adamem Bodnarem.

"Mamy pogłębioną wiedzę na temat zlecenia i przebiegu podpalenia oraz sposobu jego dokumentowania przez sprawców. Działania ich były organizowane i kierowane przez ustaloną osobę przebywającą w Federacji Rosyjskiej. Część sprawców przebywa już w areszcie, pozostali są zidentyfikowani i poszukiwani. Prokuratura, Policja i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego kontynuują czynności śledcze i operacyjne mające na celu ich ujęcie" - napisali w oświadczeniu premier oraz ministrowie.

W reakcji na doniesienia o udziale Rosji w tym podpaleniu szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zapowiedział zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Krakowie. Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa skomentowała, że te działania spotkają się z "adekwatną" reakcją.

"W Polsce nie łapie się poważnych agentów"

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rosyjskie służby stały za pożarem CH Marywilska 44. Jak silna jest ich sieć w Europie?

"Dosyć smutne jest to, że w Polsce nie łapie się poważnych agentów, czyli osób ulokowanych gdzieś w strukturach władzy, w urzędach centralnych. Myślę, że nie dlatego, że ich nie ma, bo obawiam się, że są, tylko dlatego, że na razie służby nie mają takiej możliwości i łapie się tylko takich niedoszkolonych dywersantów, którzy wyglądają, jakby byli na odstrzał, że służby nie bardzo martwią się, że ich stracą" - mówił w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim na antenie Radia RMF24 Piotr Niemczyk, ekspert ds. bezpieczeństwa i służb specjalnych.

Teren po spalonym centrum handlowym Marywilska 44. / Michał Dobrołowicz / RMF FM